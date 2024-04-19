США можуть відновити ленд-ліз для України: сенатори виступили з ініціативою

Механізм ленд-лізу так і не був задіяний

Декілька американських сенаторів підготували законопроєкт щодо відновлення дії ленд-лізу для України. Його пропонується продовжити до кінця 2026 фінансового року.

Про це повідомив канадський аналітик з безпеки та оглядач видання Insider Колбі Бадвар. За його інформацією, цей документ підготували сенатори Джон Корнин, Кріс Кунс, Джин Шагін та Тім Скотт.

Водночас, за словами, Бадвара, поки не відомо, чи буде цей законопроєкт подано як поправку до закону про додаткові асигнування на безпеку України. Він не виключив, що документ може бути окремою законодавчою ініціативою.

"Поки доступні президентські повноваження, використання ленд-лізу не має жодних переваг, але це резервні повноваження для передачі допомоги у випадку, якщо адміністратор вичерпає всі доступні повноваження щодо вилучення озброєнь", — підкреслив аналітик.

Нагадаємо, з жовтня 2023 року американський закон про ленд-ліз для України втратив чинність. Влада США мала б його продовжити на наступний рік, але цього так і не зробила.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що голосування за допомогу Україні відбудеться у Палаті представників США 20 квітня.

18 квітня речник Палати представників Майк Джонсон публічно заявив, що надання допомоги для України є критично важливим та зауважив, що з наданням літальної допомоги не можна грати у політику. Його слова просто приголомшили людей, оскільки раніше Джонсон займав суворо протилежну позицію.