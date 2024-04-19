Чекати вже не так довго: у Пентагоні розповіли, коли надішлють допомогу Україні

Пакет включатиме спроможності ППО та артилерії

У суботу, 20 квітня, Палата представників та Сенат США будуть голосувати за надання Україні пакету допомоги. Якщо рішення буде ухвалене, Пентагон зможе оперативно відправити військове озброєння Києву.

Про це повідомляє український журналіст Остап Яриш у Twitter (X), зі слів речника Міністерства оборони США, генерал-майора Пета Райдера.

"Щойно допомогу Україні схвалять у Палаті представників та Сенаті, в Пентагоні готуються оперативно надіслати Києву пакет озброєнь, який серед іншого включатиме спроможності ППО та артилерії", — сказав Райдер.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк, посилаючись на слова старшого сенатора Чака Шумера, заявив, що він "взагалі може збере Сенат вже на цих вихідних, щоб розглянути наш пакет".

"У разі відсутності згоди від всіх 100 сенаторів сама процедура може затягнутися на пару днів. Умовно почнуть на вихідних і фінально проголосують у вівторок, але це не буде точно довго", — додав він.

Нагадаємо, 18 квітня оприлюднили три законопроєкти про допомогу від США Україні, Ізраїлю та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У разі підтримання законопроєкту Державний департамент Сполучених Штатів та Міністерство оборони мають протягом 45 днів презентувати свою стратегію допомоги країні. Документ передбачає асигнування 61 млрд доларів у зв'язку з війною в Україні, зокрема 23 млрд — на поповнення американських арсеналів.

Раніше "Телеграф" писав, що США можуть відновити ленд-ліз для України.