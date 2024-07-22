Байдена "поховали" на телебаченні США: у чому причина

На каналі наголосили, що президент давно ніхто не бачив

У США головною темою для обговорення стало зняття президента Джо Байдена з виборчих перегонів. При тому, це сталося настільки несподівано, що в ЗМІ вже й зовсім поцікавилися, чи живий він взагалі.

Зокрема, припущення, що з американським президентом може бути щось не так уже прозвучали на каналі FOX. Там попросили його адміністрацію надати хоча б фото того, як президент виглядає зараз.

В ефірі випуску новин ведучі зазначили, що після того, як Байден повідомив про зняття своєї кандидатури з виборів, публіка не бачила його наживо ні в його будинку в Делавері, ні в Білому домі. Вони висловили сподівання, що з ним усе гаразд, проте додали, що зараз не той час, щоб безслідно зникнути.

"Дайте доказ того, що він живий, будь ласка", — сказала ведуча.

Важливо розуміти, що канал Fox News має численні зв’язки з Республіканською партією, а його ведучі часто беруть участь у політичних заходах цієї політсили. Крім того, канал підтримує контакт з Дональдом Трампом. Загалом він має репутацію головного телеканалу для республіканської аудиторії, яке аудиторія оцінюється в 2,5 мільйона глядачів щодня.

Також варто зазначити, що вік та стан здоров’я стали однією з головних причин критики Байдена з боку Республіканської партії. У штабі Трампа переконані, що чинний президент США занадто старий, щоб обіймати свою посаду ще чотири роки.

Як повідомлялося раніше, останнім часом на Байдена чинився величезний тиск у контексті майбутніх виборів, а тому він 21 липня повідомив, що знімає свою кандидатуру з передвиборчих перегонів.

Великий резонанс в американському суспільстві викликали дебати з республіканцем Дональдом Трампом, під час яких президент США показав дуже слабі результати. Це спричинило те, що навіть його радники почали рекомендувати йому відмовитися від планів на другий термін.