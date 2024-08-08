Речь о миллионах: Сына Байдена обвинили в получении огромных взяток

Обвинение собирается представить доказательства, что Хантер Байден и его бизнес-партнеры в 2015–2017 годах получили около $ 3,1 миллиона взятки

Прокуратура США обвинила Хантера Байдена, сына американского президента Джо Байдена, в получении нескольких миллионов долларов от румынского бизнесмена с целью лоббирования его интересов в Америке.

Об этом сообщает AP. Издание ссылается на судебные документы американской прокуратуры.

Речь идет о Габриэле Поповичу, обвиненном в коррупции на родине. Он хотел, чтобы американские власти расследовали его дело, рассчитывая, что это позволит ему избежать преследования. Хантер Байден и его партнер согласились помочь за $ 3,1 миллиона. Однако они были обеспокоены тем, что "лоббистская работа может вызвать политические последствия" для Джо Байдена, поэтому "скрыли истинный характер работы", заявили прокуроры.

Уточняется, что огромные взятки Хантер Байден получал, когда его отец занимал пост вице-президента.

На сына американского президента заведено еще одно уголовное дело о хранении оружия. Ему грозит до 25 лет лишения свободы и штраф до 750 тыс. долларов. Приговор будет вынесен 13 ноября судом в штате Делавэр. Ранее присяжные признали Байдена-младшего виновным по всем трем пунктам обвинения.

Ранее "Телеграф" писал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп мог взять миллионы долларов от президента Египта в 2016 году.