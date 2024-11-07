"Ми віддані не президенту": Харріс виступила перед прихильниками після поразки на виборах

Кандидат демократів прокоментувала поразку

Кандидат у президенти США від Демократичної партії, чинна віцепрезидентка Камала Харріс виступила перед прихильниками після поразки на виборах. Вона закликала їх не впадати у відчай і продовжувати працювати на благо країни.

Про це повідомляє CNN. Харріс повідомила, що вже говорила з обраним президентом Дональдом Трампом та привітала його з перемогою.

"Якщо ми програємо, то ми приймаємо цей результат. Це принцип демократії. Це головна відмінність демократії від монархії та тиранії. Ми як нація віддані не президенту чи партії, а Конституції нашої країни", — сказала вона.

Харріс додала, що під час розмови з Трампом пообіцяла, що вона зробить все, що від неї залежить, щоб влада була передана мирно.

"Молодим людям, які мене дивляться, я хочу сказати, що це окей — відчувати себе сумними та розчарованими. Під час кампанії я часто говорила, якщо ми боремося, ми перемагаємо. Але є одна річ. Іноді це займає час. Це не означає, що ми не переможемо. Найважливіше — ніколи, ніколи не здавайтеся і не переставайте робити світ краще!" — додала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що між тим у штабі Харріс готуються до численних судів із Трампом. "Нас чекає місяць судового пекла", — прямо сказав один із її радників.