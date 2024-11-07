"Мы преданы не президенту": Харрис выступила перед сторонниками после поражения на выборах

Кандидат демократов прокомментировала поражение

Кандидат в президенты США от Демократической партии, действующий вице-президент Камала Харрис выступила перед сторонниками после поражения на выборах. Она призвала их не отчаиваться и продолжать работать на благо страны.

Об этом сообщает CNN. Харрис сообщила, что уже говорила с избранным президентом Дональдом Трампом и поздравила его с победой.

"Если мы проигрываем, то мы принимаем этот результат. Это принцип демократии. Это главное отличие демократии от монархии и тирании. Мы как нация преданы не президенту или партии, а Конституции нашей страны", — сказала она.

Харрис добавила, что во время разговора с Трампом пообещала, что она сделает все от нее зависящее, чтобы власть была передана мирно.

"Молодым людям, которые меня смотрят, я хочу сказать, что это окей — чувствовать себя грустными и разочарованными. Во время кампании я часто говорила, если мы боремся, мы побеждаем. Но есть одна вещь. Иногда это занимает время. Это не значит, что мы не победим. Самое важное — никогда, никогда не сдавайтесь и не переставайте делать мир лучше! У вас есть сила", — добавила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что между тем в штабе Харрис готовятся к многочисленным судам с Трампом. "Нас ждет месяц судебного ада", — прямо сказал один из ее советников.