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Популярна модель та онука знаменитості СРСР: як виглядає молода красуня Елізабет Піпко з команди Трампа

Автор
Катерина Любимова
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Елізабет Піпко може стати прессекретарем Трампа Новина оновлена 15 листопада 2024, 09:18
Елізабет Піпко може стати прессекретарем Трампа. Фото Колаж "Телеграфа"

Дівчина підтримує Трампа з 2016 року

Новообраний президент США Дональд Трамп займається формуванням нової команди, яку представить у січні 2025 року. Крім Тулсі Габбард, відомої скандальними заявами про війну, до неї може увійти й 29-річна колишня модель, письменниця та активістка Елізабет Піпко.

Телеграф вирішив з’ясувати, як виглядає дівчина і що про неї відомо. Ми дізналися, чи Елізабет робила заяви про війну в Україні.

Хто така Елізабет Піпко і як виглядає

29-річна Елізабет Піпко — нове ім’я в команді Трампа, яке викликало в мережі бурхливе обговорення. Річ у тому, що дівчина відома як модель таких популярних глянців як Maxim, Sports Illustrated, Grazia, Esquire та інших. З 17 років вона активно розвивалася у цьому напрямі, а також видала три книги та стала активісткою в єврейській громаді Америки.

Елізабет Піпко
Елізабет Піпко побудувала успішну кар’єру в моделінгу

Відомо, що Елізабет народилася в Нью-Йорку, у її діда єврейське коріння, а родичі — вихідці з Мінська (Білорусь). Її дідусь Мак Кліонський був відомим художником, одним із найкращих портретистів XX століття на території СРСР, а згодом у США. Його роботи прикрашають колекції Національної галереї у Вашингтоні та Державного російського музею у Санкт-Петербурзі. У 1974 році він із сім’єю виїхав із СРСР.

Сама Піпко у дитинстві займалася фігурним катанням, але через травму у підлітковому віці пішла зі спорту. Дівчина збудувала успішну кар’єру в моделінгу, а також з відзнакою закінчила Harvard Extension School у Гарвардському університеті та здобула ступінь магістра наук у Пенсільванському університеті.

Елізабет Піпко
Елізабет Піпко закінчила Гарвард

Політична кар’єра Елізабет Піпко

Дівчина розповідала, що піддавалася булінгу і скаржилася на антисемітизм щодо студентів-євреїв в американських навчальних закладах. У 2015 році Елізабет розпочала свою політичну кар’єру з волонтерства під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Елізабет Піпко
Елізабет Піпко розпочала політичну кар’єру у 2015 році

Піпко запустила платформу пам’яті жертвам Голокосту Lest People Forget і потрапила до списку журналу Algemeiner Journal, куди увійшли 100 людей, які позитивно вплинули на життя євреїв. Також ексмодель стала засновницею руху The Exodus Movement, спрямована на боротьбу з антисемітизмом та на те, щоб "наблизити" погляди євреїв, які живуть у США, до республіканців.

Елізабет Піпко
Елізабет Піпко видала три книги

Елізабет говорила, що зазнавала цькування через свою підтримку політики Трампа, тому що в модельному бізнесі "консервативні погляди були далекі від мейнстріму". Проте своїм прикладом вона хотіла показати, що молодим дівчина всюди відкрито дорогу.

Елізабет Піпко
Елізабет Піпко може стати прессекретарем Трампу

Колишня модель одружена з Дарреном Сентінелло, з яким познайомилася у 2016 році під час передвиборчої компанії Трампа. Дітей у пари немає.

У лютому 2022 року, коли Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Елізабет Піпко в інтерв’ю Fox News заявила, що "атака на демократію будь-де — це атака на демократію скрізь".

Елізабет Піпко
Елізабет Піпко одружена з Дарреном Сентінелло

У травні поточного року Елізабет стала речником Нацкомітету Республіканської партії США, а після Трампа на виборах, вона може стати його спікером. Дівчина часто з’являється на світських заходах та вважає себе втіленням американської мрії.

"Телеграф" писав раніше, що у Трампа готують масштабні звільнення у Пентагоні. Стало відомо, хто під прицілом.

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#Дональд Трамп #Елізабет Піпко