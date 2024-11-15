Популярна модель та онука знаменитості СРСР: як виглядає молода красуня Елізабет Піпко з команди Трампа

Дівчина підтримує Трампа з 2016 року

Новообраний президент США Дональд Трамп займається формуванням нової команди, яку представить у січні 2025 року. Крім Тулсі Габбард, відомої скандальними заявами про війну, до неї може увійти й 29-річна колишня модель, письменниця та активістка Елізабет Піпко.

Телеграф вирішив з’ясувати, як виглядає дівчина і що про неї відомо. Ми дізналися, чи Елізабет робила заяви про війну в Україні.

Хто така Елізабет Піпко і як виглядає

29-річна Елізабет Піпко — нове ім’я в команді Трампа, яке викликало в мережі бурхливе обговорення. Річ у тому, що дівчина відома як модель таких популярних глянців як Maxim, Sports Illustrated, Grazia, Esquire та інших. З 17 років вона активно розвивалася у цьому напрямі, а також видала три книги та стала активісткою в єврейській громаді Америки.

Елізабет Піпко побудувала успішну кар’єру в моделінгу

Відомо, що Елізабет народилася в Нью-Йорку, у її діда єврейське коріння, а родичі — вихідці з Мінська (Білорусь). Її дідусь Мак Кліонський був відомим художником, одним із найкращих портретистів XX століття на території СРСР, а згодом у США. Його роботи прикрашають колекції Національної галереї у Вашингтоні та Державного російського музею у Санкт-Петербурзі. У 1974 році він із сім’єю виїхав із СРСР.

Сама Піпко у дитинстві займалася фігурним катанням, але через травму у підлітковому віці пішла зі спорту. Дівчина збудувала успішну кар’єру в моделінгу, а також з відзнакою закінчила Harvard Extension School у Гарвардському університеті та здобула ступінь магістра наук у Пенсільванському університеті.

Елізабет Піпко закінчила Гарвард

Політична кар’єра Елізабет Піпко

Дівчина розповідала, що піддавалася булінгу і скаржилася на антисемітизм щодо студентів-євреїв в американських навчальних закладах. У 2015 році Елізабет розпочала свою політичну кар’єру з волонтерства під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Елізабет Піпко розпочала політичну кар’єру у 2015 році

Піпко запустила платформу пам’яті жертвам Голокосту Lest People Forget і потрапила до списку журналу Algemeiner Journal, куди увійшли 100 людей, які позитивно вплинули на життя євреїв. Також ексмодель стала засновницею руху The Exodus Movement, спрямована на боротьбу з антисемітизмом та на те, щоб "наблизити" погляди євреїв, які живуть у США, до республіканців.

Елізабет Піпко видала три книги

Елізабет говорила, що зазнавала цькування через свою підтримку політики Трампа, тому що в модельному бізнесі "консервативні погляди були далекі від мейнстріму". Проте своїм прикладом вона хотіла показати, що молодим дівчина всюди відкрито дорогу.

Елізабет Піпко може стати прессекретарем Трампу

Колишня модель одружена з Дарреном Сентінелло, з яким познайомилася у 2016 році під час передвиборчої компанії Трампа. Дітей у пари немає.

У лютому 2022 року, коли Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Елізабет Піпко в інтерв’ю Fox News заявила, що "атака на демократію будь-де — це атака на демократію скрізь".

Елізабет Піпко одружена з Дарреном Сентінелло

У травні поточного року Елізабет стала речником Нацкомітету Республіканської партії США, а після Трампа на виборах, вона може стати його спікером. Дівчина часто з’являється на світських заходах та вважає себе втіленням американської мрії.

"Телеграф" писав раніше, що у Трампа готують масштабні звільнення у Пентагоні. Стало відомо, хто під прицілом.