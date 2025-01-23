У США екстрено розігнали Раду нацбезпеки: частина співробітників навіть не змогла залишити Білий дім

Поспіх пов’язаний з перевірками діяльності співробітників

Новий радник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц вирішив негайно перевірити десятки чиновників Білого дому з міжнародних питань. Це включає фахівців з Ірану, КНДР, війни проти України.

Про це пише Washington Post. Зазначається, що співробітникам наказали вирушати додому та повернутися на робоче місце лише коли вони отримають відповідне розпорядження від керівництва.

Згідно з даними видання, рішення було ухвалене настільки раптово, що деякі співробітники фізично не змогли залишити будинок Білого дому, оскільки їх перепустки перестали працювати. Їм довелося чекати на співробітників Секретної служби, які б відчинили для них двері та випустили з будівлі.

"Цей крок спрямований на те, щоб гарантувати, що співробітники Ради національної безпеки віддані реалізації порядку денного президента Трампа "Америка насамперед" для захисту нашої національної безпеки та розумного використання податкових надходжень трудящих чоловіків та жінок Америки", — сказав представник РНБ Браян Х’юз.

Оскільки РНБ працює у режимі високої таємності, то співробітники навряд чи зможуть отримати доступ до робочих місць із дому.

Цьому рішенню передували чутки про те, що Волтц був готовий запропонувати значній частині співробітників РНБ часів Байдена продовжити роботу на своїх місцях.

Водночас джерела видання зазначають, що це не є перевіркою на лояльність, а оцінкою того, хто залишився і хто може бути корисним.

Варто зазначити, що ротація складу РНБ є нормальною практикою зміни влади в США. Це пов’язано з тим, що новий лідер може мати свій погляд на ситуацію у світі та свої пріоритети, тому в такий важливий орган він намагається призначити осіб, яким зможе повністю довіряти.

Як повідомлялося раніше, Трамп закликав Росію укласти угоду щодо завершення її війни проти України, а в іншому випадку пообіцяв запровадити нові санкції. У Москві йому вже відповіли.