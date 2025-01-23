В США экстренно разогнали Совет нацбезопасности: часть сотрудников даже не смогла покинуть Белый дом

Спешка связана с проверками деятельности сотрудников

Новый советник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц решил экстренно проверить десятки чиновников Белого дома по международным вопросам. Это включает специалистов по Ирану, КНДР, войне России против Украины.

Об этом пишет Washington Post. Отмечается, что сотрудникам приказали отправляться домой и вернуться на рабочее место лишь когда они получат соответсвующее распоряжение от руководства.

Согласно данным издания, решение было принято настолько внезапно, что некоторые сотрудники физически не смогли покинуть здание Белого дома, так как их пропуска перестали работать. Им пришлось ждать сотрудников Секретной службы, которые бы открыли для них дверь и выпустили из здания.

"Этот шаг направлен на то, чтобы гарантировать, что сотрудники Совета национальной безопасности привержены реализации повестки президента Трампа "Америка прежде всего" для защиты нашей национальной безопасности и разумного использования налоговых поступлений трудящихся мужчин и женщин Америки", — сказал представитель СНБ Брайан Хьюз.

Поскольку СНБ работает в режиме высокой секретности, то сотрудники вряд ли смогут получить доступ к рабочим местам из дома.

Этому решению предшествовали слухи о том, что Уолтц якобы был готов предложить значительной части сотрудников СНБ времен Байдена продолжить работу на своих местах.

В то же время источники издания отмечают, что это не является проверкой на лояльность, а оценкой того, кто остался и кто может быть полезным.

Стоит отметить, что ротация состава СНБ является нормальной практикой при смене власти в США. Это связано с тем, что у нового лидера может быть свой взгляд на ситуацию в мире и свои приоритеты, поэтому в столь важный орган он пытается назначить лиц, которым сможет полностью доверять.

Как сообщалось ранее, Трамп призвал Россию заключить соглашение по завершению ее войны против Украины, а в противном случае пообещал ввести новые санкции. В Москве ему уже ответили.