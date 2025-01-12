"Живу у стресі": онук Пугачової залишив Лос-Анджелес через пожежі (відео)
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Актор написав, що з його рідними все гаразд
Російський співак, актор і музикант Микита Пресняков, який мешкає в Лос-Анджелесі, заявив, що залишає місто через масштабні пожежі.
Про це він написав у Stories на своїй сторінці в Instagram. За словами Преснякова, зараз він у безпеці, з його рідними теж все гаразд.
Пресняков також висловив співчуття рідним та близьким жертв пожеж.
"Живемо у стресі вже три дні, ми в безпеці, але стежимо за ситуацією щохвилини. Почуваємося пригнічено і сумно, дуже шкода, що такий прекрасний район зник. Бережіть себе", — написав Пресняков.
Микита Пресняков є онуком радянської та російської співачки Алли Пугачової, а також радянського та російського співака і композитора Володимира Преснякова-старшого. Батьками Микити є дочка Алли Пугачової, акторка та співачка Крістіна Орбакайте, а також син Володимира Преснякова-старшого Володимир Пресняков-молодший, теж співак, музикант та композитор.
Зазначимо, лісові пожежі, що охопили Лос-Анджелес, можуть стати одним із найдорожчих стихійних лих в історії США. За попередніми оцінками, загальні збитки можуть перевищити $135 млрд.
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