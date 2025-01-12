"Живу у стресі": онук Пугачової залишив Лос-Анджелес через пожежі (відео)

Актор написав, що з його рідними все гаразд

Російський співак, актор і музикант Микита Пресняков, який мешкає в Лос-Анджелесі, заявив, що залишає місто через масштабні пожежі.

Про це він написав у Stories на своїй сторінці в Instagram. За словами Преснякова, зараз він у безпеці, з його рідними теж все гаразд.

Пресняков також висловив співчуття рідним та близьким жертв пожеж.

"Живемо у стресі вже три дні, ми в безпеці, але стежимо за ситуацією щохвилини. Почуваємося пригнічено і сумно, дуже шкода, що такий прекрасний район зник. Бережіть себе", — написав Пресняков.

Микита Пресняков є онуком радянської та російської співачки Алли Пугачової, а також радянського та російського співака і композитора Володимира Преснякова-старшого. Батьками Микити є дочка Алли Пугачової, акторка та співачка Крістіна Орбакайте, а також син Володимира Преснякова-старшого Володимир Пресняков-молодший, теж співак, музикант та композитор.

Зазначимо, лісові пожежі, що охопили Лос-Анджелес, можуть стати одним із найдорожчих стихійних лих в історії США. За попередніми оцінками, загальні збитки можуть перевищити $135 млрд.

Раніше "Телеграф" писав, що будинок у Малібу з панорамним видом на море, який орендував син Джо Байдена Хантер, знищено лісовими пожежами в Каліфорнії, що вийшли з-під контролю.