"Сатанинська вдача": що говорять в Україні про дзвінок Трампа Путіну

З розмови можна зрозуміти, що України в НАТО не буде

Українське суспільство гостро відреагувало на новину про телефонну розмову між новообраним президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним. І це доволі очікувано.

"Телеграф" зібрав найяскравіші висловлювання на цю тему тих осіб, які мають найбільший вплив на суспільство та владу. Далі розглянемо, які висновки зробили лідери громадської думки у результаті розмови Трампа з Путіним.

Український інфлюенсер Ігор Лаченков зазначив про кардинальну зміну зовнішньої політики США: "Короче, зовнішня політика США повністю змінюється, вони переходять з площини "за все добре" проти всього поганого до власних інтересів". За його словами, США більше не розглядають Росію як головного ворога, натомість зосереджуються на протистоянні з Китаєм.

Лаченков також погодився з думкою коментаторів про те, що "Путін отримав все що хотів: його не сприймають як аутсайдера та військового злочинця, він поважна людина, лідер великої нації, президент США говорить з ним на рівних".

Блогер та активіст Сергій Стерненко лаконічно прокоментував допис Трампа про розмову з Путіним та майбутній дзвінок Зеленському: "Ясно. Трамп з Путіним вирішив дзвонити Зеленському".

Ветеран та автор книги "Абетка війни" Євген Степаненко висловив думку, що принцип "нічого про Україну без України" вже не діє. @І попри те, що ці два й@@нуті "лідери всесвіту", які уявляють себе королями та імператорами — щось там і якось там про щось домовилися, є така "маленька" річ як українці". Водночас він наголосив, що ні Трамп, ні Путін не розуміють справжньої сутності України, що може стати для них сюрпризом.

Старший аналітик Центру "Повернись живим" Микола Бєлєсков підкреслив, що різниця між підходами Трампа та Байдена полягає переважно у стилі комунікації, а не в суті політики.

"Дональд Трамп і його команда будуть прямо публічно говорити те, на що Джо Байден і його команда лише натякали і мʼяко підводили Україну. Тут радше питання стилю комунікації і форми подачі, але не суті", — написав він.

Економіст Тимофій Милованов зазначив про початок мирних переговорів за участю американської команди, до якої увійдуть Рубіо, Реткліфф, Вальц та Віткофф. "Послідовність цих дзвінків не на користь України, але сам факт оголошення формальних переговорів — це плюс", — наголосив Милованов.

Також він сказав, яким буде найгірший варіант для України. "Найгірший сценарій для України: продовження війни без підтримки США або відсутність формального врегулювання після перемирʼя і жодних гарантій безпеки", — зазначив колишній Міністр економіки України Тимофій Милованов. З розмови можна зрозуміти, що України в НАТО не буде, і повернення до кордонів 2014 року — також. Проте Милованов налаштований оптимістично, адже Україна повинна отримати гарантії безпеки, і це буде нашою стратегічною перемогою. Хоча Росія майже точно представить всі події як перемогу для власного населення.

Російський та український журналіст-міжнародник Іван Яковина висловив занепокоєння щодо переговорної позиції США: "Вони зробили свої стартові позиції у цих переговорах гірше, ніж вони могли б бути. Скажімо, Путіну вже не треба торгуватися за невступ України до НАТО: Трамп йому це й так обіцяв – авансом та безкоштовно".

Відомий російський опозиціонер Олександр Невзоров різко розкритикував результати розмови Трампа з Путіним. Зокрема, він зазначив, що з Путіним немає про що домовлятись і порівняв ці розмови зі статевим актом з медузою. "Відчуття приблизно такі самі, але сенсу набагато менше", — гостро зіронізував Невзоров.

Журналіст вважає, що Трамп зробив велику помилку, яка потягне за собою цілий ланцюг проблем. Він вважає, що Трамп говорив із Путіним "як головлікар психлікарні — з буйним і підступним пацієнтом, який контролює свою палату і пару сортирів".

Лейтенант Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО, дуже лаконічно прокоментував розмову Трампа з Путіним: "Європа має стати сильною в короткі терміни, три роки війни вже більшість країн там проспали, доведеться працювати".

Крім того, свою думку висловив нардеп Олексій Гончаренко. Він вважає, що стартував новий етап у розв’язанні питання російсько-української війни.

"Як я казав ще під час виборів в США, Трамп любить перемагати. І тепер якщо він дійсно хоче зробити Америку великою знову — має виграти цю битву. Все в його руках. Бо якщо Путін зараз не програє, він не зупиниться", — зазначив він і додав, що Україна існує не тому, що хтось з кимось про щось домовився телефоном. Українці вміють боротися, впевнений нардеп, і саме тому вони вистояли, заплативши за це життями наших людей.

"Три роки тому багато хто думав, що нас не стане. Але ми не просто вистояли — ми стали сильнішими. І ми ще можемо здивувати цей світ. Тримаймо стрій", — підсумував народний обранець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Путін запросив Трампа до Москви. Поки невідомо, коли відбудеться візит і чи взагалі він буде.