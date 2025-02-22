Трамп назвав реальні цифри допомоги Україні: не 350 млрд доларів

Реальна цифра суми допомоги Україні відрізняється від попередніх слів Трампа

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо цифр військової допомоги Україні від Штатів. За його словами, Україна отримала 67 млрд доларів військової допомоги та 31,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки.

Про це повідомляє FOX 5 Washington DC. Ці слова пролунали під час зустрічі з пресою у Білому домі в Вашингтоні. Загальна сума допомоги Україні від США не перевищує 100 млрд доларів.

Раніше Трамп заявляв про те, що президент України Володимир Зеленський нібито змусив Сполучені Штати Америки витратити 350 млрд доларів. Також Трамп сказав, що 175 млрд доларів допомоги Україні нібито "зникли".

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп оголосив про призупинку всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів для їх перевірки на відповідність зовнішній політиці його адміністрації.

Пізніше прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала питання призупинення всіх програм зовнішньої допомоги, в тому числі Україні. Вона натякнула, що весь цей час кошти йшли не туди, куди треба.

Як повідомляв "Телеграф", в США розглядають можливість відключення України від супутникової інтернет-системи Starlink.