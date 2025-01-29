США повністю зупинили військову допомогу для України? У РНБО сказали, чи так це

Раніше ухвалили низку пакетів, по них нічого не заморожено

Військова допомога США Україні продовжується. Допомога продовжує надходити за раніше ухваленими пакетами.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram. Він також закликав громадян "не панікувати через гучні заголовки" та "не перекручувати" інформацію.

У коментарі телеграм-каналу "Труха" Андрій Коваленко сказав, що наразі відомо про зупинення FMF, програми міжнародного військового фінансування. На постачання Україні це не впливає. NYT та ін. ЗМІ у такі деталі не вдаються. Раніше ухвалили низку пакетів, по них нічого не заморожено.

До речі, в США федеральний суд заблокував рішення Трампа про призупинення зовнішньої допомоги.

Що передувало

За даними New York Times, наказ про зупинку стосується більшості програм військової та безпекової допомоги, в тому числі Україні, Тайваню та Йорданії. Адже значна частина цієї допомоги надається Державним департаментом. Однак винятком у розпорядженні є військова допомога Ізраїлю та Єгипту, а також надзвичайна продовольча допомога. ЗМІ вважають, що таке рішення може завдати довгострокової шкоди стратегічним інтересам США.

Призупинка допомоги від США — що відомо

21 січня президент США Дональд Трамп оголосив про призупинку всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів для їх перевірки на відповідність зовнішній політиці його адміністрації.

Згідно з текстом указу, політика Сполучених Штатів полягає в тому, що жодна подальша зовнішня допомога США не повинна надаватися у спосіб, який не повністю узгоджується із зовнішньою політикою президента країни.

Роз'яснення з цього приводу дав журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш. Він пояснив, що це означає для України.

Пізніше прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала питання зупинення програм зовнішньої допомоги. Вона натякнула, що весь цей час кошти йшли не туди, куди треба.

"За останні чотири роки адміністрація Байдена тринькала гроші як п’яні матроси, що стало однією з причин інфляційної кризи в країні", — сказала вона.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну надати звіт щодо тих програм, які залишись без американської підтримки USAID.

Раніше "Телеграф" писав, що після інавгурації Дональда Трампа у США розпочався фактичний процес перегляду відносин з Україною. Це також стосується і надання військово-політичного співробітництва двох країн. Зокрема у Пентагоні звільнені та відсторонені від займаних посад усі, хто відповідав за Україну та допомогу нашій країні.