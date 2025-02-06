Трампу хочуть втретє оголосити імпічмент. В чому його звинувачують

Пропозиції Трампа очікувано розкритикувала Демократична партія США

Конгресмен із Демократичної партії Ел Грін запропонував оголосити імпічмент президенту США Дональду Трампу. Причиною стали плани політика взяти "під контроль" Сектор Гази.

Про це повідомляє The Hill. Зазначається, що відповідну заяву Грін зробив під час засідання палати 5 лютого.

Конгресмен Ел Грін ініціював процедуру імпічменту та звинуватив Трампа у "підступних діях".

Рух щодо імпічменту президента розпочався. Я встаю, щоб оголосити, що подаю статті про імпічмент проти президента за запропоновані підступні дії та скоєні підступні дії,

Дональд Трамп 4 лютого публічно визнав, що планує перетворити Сектор Гази на "близькосхідну рив'єру". Президент США також натякає, що попередньо хоче переселити звідти палестинців.

Ці пропозиції Трампа очікувано розкритикувала Демократична партія США – зокрема Ел Грін назвав ідею "етнічною чисткою".

Етнічна чистка – це не жарт, особливо коли вона надходить від президента Сполучених Штатів, найвпливовішої людини у світі, коли він має здатність вдосконалювати те, що він говорить, етнічна чистка в Газі – це не жарт, і прем'єр-міністру Ізраїлю має бути соромно, знаючи історію свого народу,

Варто зазначити, що ідею перетворення Сектору Гази на "першокласний об'єкт нерухомості" Трамп нібито обговорював із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Подібні ідеї американський президент висловлював і щодо Одеси та Північної Кореї, розглядаючи їх перспективи для розвитку нерухомості.

Додамо, Трамп став першим президентом США, якому імпічмент оголошували двічі. Уперше за імпічмент Трампу нижня палата Конгресу США проголосувала 18 грудня 2019 року, звинувачуючи його у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу, утім, Сенат виправдав президента.

Другий імпічмент Дональдові Трампу, 45-му президентові США, Палата представників оголосила 13 січня 2021 року, за тиждень до закінчення терміну його президентських повноважень. Резолюцію з проголошенням імпічменту підтримали 232 представники Палати, зокрема, 10 від Республіканської партії. 197 членів нижньої палати, що представляли Республіканську партію, виступили проти.

Раніше "Телеграф" писав, що Вашингтон прагне підписання нової "ядерної угоди" з Тегераном. Договір хочуть укласти, щоб запобігти можливості отримання Іраном зброї масового ураження.