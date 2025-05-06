Вже зустрівся з Віткоффом: український рабин поїхав до США та обіцяє добрі новини

Рабин заявив, що сподівається відкрити американцям очі на правду

Головний рабин України продовжує свій візит до Сполучених Штатів Америки, в межах якого вже провів низку зустрічей з впливовими особами. Однією з таких стала розмова зі Стівом Віткоффом — відомим американським девелопером та філантропом, чиновником, який веде офіційні перемовини з Росією від імені американського президента.

Про це Моше Асман повідомив на своїй сторінці в Facebook. Рабин подякував йому за увагу та наголосив, що під час діалогу говорив щиро — "словами від серця", які, за його словами, "обов’язково потрапляють в інше серце".

У своєму зверненні у соцмережах духовний лідер єврейської громади України заявив, що далі прямує до Вашингтона. Він висловив надію, що "з Божою допомогою" найближчим часом вдасться оголосити "хороші новини". Деталей щодо мети візиту або очікуваних результатів наразі не повідомляється.

"Нехай Всевишній допоможе мені — відкрити їм всім очі на правду!", — дописав Моше Асман.

Моше Асман та Стів Віткофф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп не має наміру скасовувати чинні санкції проти Російської Федерації та, навпаки, розглядає можливість їх розширення. Надзвичайний і повноважний посол України в США та Франції Олег Шамшур припускає, що такі заяви про можливе посилення тиску є радше тактичним інструментом для спонукання Володимира Путіна до переговорного процесу.