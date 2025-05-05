Хороший знак? У Київ прибула нова повірена у справах США: чим вона займатиметься

Не всі українці в захваті від прибуття чиновниці

У понеділок, 5 травня, до Києва прибула тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс. Із 2023 року вона обіймає посаду посла США в Кіпрі та залишатиметься акредитованою там навіть протягом свого перебування в українській столиці.

Про це повідомили у американському посольстві. Там зазначили, що вона прибула до України після підписання історичної угоди про створення інвестиційного фонду відбудови для продовження реалізації політики Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру в Україні.

"Важливий крок на шляху до відновлення нашої країни. Вітаємо посла Джулі С. Девіс у Києві та дякуємо США за стратегічне партнерство. Лише спільними зусиллями ми зможемо досягти стійкого миру та відродження України", – дописав один з користувачів під постом посольства. Частина коментаторів побажали новопризначеній повіреній у справах США успіху та висловили сподівання щодо продуктивності та результативності подальшої роботи. Однак, знайшлися й ті, хто відкрито назвали політику Дональда Трампа "лайном".

"Політику Трампа вмовити Україну до капітуляції та підмастити Ерефії? Це мали на увазі?", – зауважив один із користувачів.

Джулі Девіс має понад 30 років дипломатичного досвіду. Вона була спеціальним представником у справах Білорусі, заступницею помічника держсекретаря у справах Західної Європи та ЄС, а також заступницею постійного представника США при НАТО.

Повірена у справах США в Україні послідовно, з початку повномасштабного вторгнення, висловлювала підтримку українському народу, неодноразово наполягала на посиленні санкцій проти Росії, брала участь в проукраїнських заходах та підтримала заяву про засудження використання північнокорейських ракет проти України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру балотуватися на третій президентський термін. За його словами, він дотримується чинних конституційних норм і планує залишатися на посаді не довше восьми років.