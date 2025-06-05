"Завтра похід на Вашингтон?" Українці клепають меми про ворожнечу Трампа та Маска

Нашим співгромадянам тільки дай привід для жартів

Учорашні "найкращі друзі" президент США Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск стали "найкращими ворогами". Вони посварилися вщент через законопроєкт про витрати, який знаходиться в Конгресі. А поки американська еліта "б’є горщики", українці запаслися попкорном і клепають мемчики про зруйнований "броманс".

"Телеграф" зібрав чудові мемаси на цю тему, але спочатку розповімо, що сталося між Трампом та Маском.

Як повідомляє CNBC, Трамп назвав Маска "божевільним" (виявляється, не тільки Путін збожеволів) і пригрозив припинити державні контракти з компаніями мільярдера, до яких, крім Tesla, входять компанія з дослідження космосу SpaceX і компанія з розробки штучного інтелекту xAI.

Вартість акцій Tesla різко впала після коментарів Трампа.

Трамп заявив, що Маск, який донедавна був одним із його головних радників, виступає проти бюджетного пакета, оскільки він "засмучений" виключенням із законопроєкту кредитів на електромобілі та тим, що президент відхилив його кандидатуру на посаду керівника НАСА.

"Я дуже розчарований в Ілоні. Я дуже допоміг Ілону. У нас з Ілоном були чудові стосунки. Не знаю, чи будуть вони ще", — сказав Трамп журналістам у Білому домі.

"Як скажете", — зневажливо відповів Маск і додав, що без нього Трамп програв би вибори.

"Залишіть скорочення стимулів для електромобілів/сонячних батарей у законопроєкті, навіть якщо не порушені жодні субсидії на нафту і газ (дуже несправедливо!!), але приберіть ГОРУ ОГИДНОЇ СВИНИНИ в законопроєкті. За всю історію цивілізації не було законодавства, яке було б одночасно великим і красивим", — вказав він.

Довідка: "Свинина" (pork, pork barrell) у цьому контексті означає розподіл бюджетних коштів на користь певних політичних груп, бізнесменів чи політиків.

Кульмінацією цієї історії стало нагадування Маска про те, що Трамп фігурує у справі Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у торгівлі людьми. За словами Маска, саме тому відповідних документів досі не оприлюднено.

Раніше ми повідомляли, що Ілон Маск з’явився із синцем під оком після чуток про звільнення та наркотики, а Дональд Трамп подарував йому символічний ключ від Білого дому.