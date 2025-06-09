Можливе звіряче "самогубство"? Загородній пояснив, чим загрожує Маску сварка з Трампом

Мільярдер зробив велику помилку, коли звинуватив президента в ганебній поведінці

Публічна сварка Ілона Маска з Дональдом Трампом, неприємні закиди на адресу президента США можуть коштувати життя американському бізнесмену і мільярдеру. При цьому смерть можуть підлаштувати під самогубство.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, чому Маск опинився у вразливій ситуації.

За його словами Ілон Маск має розуміти, що будь-яка держава сильніша за будь-якого олігарха. Тим більше він завжди повинен пам'ятати, що у нього є контракти по SpaceX та Starlink від Пентагона.

— Так що не треба зайвий раз вискакувати, бо різне може статися. Ти — не унікальна людина, тебе можна замінити. Маск заявив, що ім'я Трампа є в "файлах Епштейна", пов'язаних із секс-торгівлею. Думаю, Маск велику помилку зробив. Це ще раз доводить, що гарний бізнесмен — не означає, що він гарний політик і прораховує ризики своїх слів, — каже політолог.

Він нагадав, що американського фінансиста Джеффрі Епштейна звинувачували в організації нарко-педофільських вечірок, а також шантажі відомих осіб відеозаписами їхнього сексу з неповнолітніми дівчатами.

— Це давня історія, де були обвинувачення і в секс-торгівлі, і розбещенні неповнолітніх і так далі. Але Епштейн, за дивним збігом обставин, закінчив життя самогубством у тюрмі. Говорять, зламали шию в декількох місцях. Таке звіряче "самогубство" було, — каже політичний експерт.

За його словами, у тих файлах був дуже великий перелік людей.

— І коли ти починаєш згадувати таку історію (давайте абстрагуємось, якщо теоретично там був Трам), то нагадуєш її іншим людям, які теж там були. А там, говорять, що і Демократична партія була теж. Були імена і Клінтонів, і Камали Гарріс, і багато іншого згадувалось, — каже розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи".

На його думку, було помилкою Ілона Макса погрожувати Трампу, бо так він погрожував багатьом дуже поважним людям, які б не хотіли, щоб їхні імена згадували в такому контексті.

— Для Трампа навряд чи щось буде нове. Його вже обвинувачували в усьому. Тому для нього це не буде великим плюсом чи мінусом. Принаймні на цьому етапі. Але для Ілона Маска це помилка, коли він починає згадувати такі токсичні і дуже неприємні для багатьох людей в американському естеблішменті речі, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, які слова Маска розлютили Трампа.