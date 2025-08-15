"СССР" на переговорах: чому Лавров одягнув провокативний светр на зустріч у США (відео)

Поведінка Лаврова в Анкориджі викликала хвилю обговорень

На переговори між США та Росією на Алясці голова російського МЗС з'явився в цікавому вбранні — в готель в Анкориджі він заходив в светрі з, найімоврініше, написом СССР. Білий светр прикривав жилет, тож повністю напис видно не було.

Однак, російські новинарні канали опублікували відео, зазначивши, що літери ССС, які видно на відео, закінчуються саме літерою "Р". У светрі упізнали одяг, схожий на виріб російського бренду SelSovet. Його вартість — понад 5690 грн.

Светр, що одяг Лавров схожий на цей

В мережі одразу почали висувати припущення, чому дипломат обрав саме такий светр. Серед припущень — спроба нагадати про минулу велич, натяк на те, що за часів СРСР Україна була частиною Союзу та інші. Водночас знайшлись і ті, хто іронізував над ситуацію, зокрема запропонував написати про "Російську імперію".

Чому на светрі Лаврова написано СССР - версії в мережі

Це цікаво, адже саме Російська імперія продала Аляску Сполученим Штатам у 1867 році. Російська імперія не мала грошей на утримання віддаленої території, боялась нападу Британії та не розуміла потенціалу цієї землі. Вартувала Аляска 7,2 млн доларів. Згодом США знайшли тут нафту, золото тощо. Цю частину історії Аляски американці згадали на проукраїнському мітингу в Анкориджі. "Україна та Аляска ніколи не будуть російськими", — йшлося на кількох плакатах.

Україна та Аляска ніколи не будуть російськими

Загалом Лавров тримався зверхньо, на питання журналістів відповідав неохоче. Щоправда, на запитання, чи відчуває він мандраж (хвилювання) перед зустріччю, з пихою запитав, що це таке. В коментарях розійшлись в тлумаченнях: спокій від хімічних засобів, впевненість чи награна маска.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли саме почнеться зустріч Путіна та Трампа на Алясці. Ще до свого початку, зустріч лідерів США та Росії викликала хвилю гумору в мережі.