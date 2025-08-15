"СССР" на переговорах: почему Лавров надел провокативный свитер на встречу в США (видео)

Поведение Лаврова в Анкоридже вызвало волну обсуждений

На переговоры между США и Россией на Аляске глава российского МИД появился в интересном наряде — в гостиницу в Анкоридже он заходил в свитере с, скорее всего, надписью СССР. Белый свитер прикрывал жилет, так что полностью надпись видна не была.

Однако российские новостные каналы опубликовали видео, отметив, что буквы ССС, которые видны на видео, заканчиваются именно буквой "Р". В свитере узнали одежду, похожую на изделие российского бренда SelSovet. Его стоимость — более 5690 грн.

Свитер, который носит Лавров, похож на этот

В сети сразу начали предположить, почему дипломат избрал именно такой свитер. Среди предположений — попытка напомнить о былом величии, намек на то, что во времена СССР Украина была частью Союза и другие. В то же время нашлись и те, кто иронизировал над ситуацией, в частности, предложил написать о "Российской империи".

Почему на свитере Лаврова написано СССР – версии в сети

Это любопытно, ведь именно Российская империя продала Аляску Соединенным Штатам в 1867 году. Российская империя не имела денег на содержание отдаленной территории, боялась нападения Британии и не понимала потенциала этой земли. Стоила Аляска 7,2 млн долларов. Впоследствии США обнаружили здесь нефть, золото и т.д. Эту часть истории Аляски американцы вспомнили на проукраинском митинге в Анкоридже. "Украина и Аляска никогда не будут российскими", — говорилось на нескольких плакатах.

Украина и Аляска никогда не будут русскими

В общем, Лавров держался свысока, на вопросы журналистов отвечал неохотно. Правда, на вопрос, испытывает ли он мандраж (волнение) перед встречей, с апломбом спросил, что это такое. В комментариях разошлись в толкованиях: он спокоен от химических средств, уверенности или это наигранная маска.

