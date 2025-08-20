Рус

Білий дім vs будинки ромів на Закарпатті: українці кепкують із багатсва Овального кабінету (фото)

Марта Іваненко
Українці пожартували про Овальний кабінет та ромів
Українці пожартували про Овальний кабінет та ромів. Фото Володимир Зеленський/колаж "Телеграфу"

Ці жарти поєднали розкіш у Білому домі та "звичайний" будинок ромів

У соціальних мережах набирають популярності гумористичні меми, які порівнюють інтер'єри розкішних кімнат у Білому домі з типовими житловими приміщеннями ромів, що мешкають в Україні. Такі картинки створили на тлі нещодавнього візиту нашого президента Володимира Зеленського до США.

"Телеграф" створив мінідобірку мемів.

На одному з таких фото показано колаж із двох зображень: зліва – інтер'єр однієї з кімнат резиденції Дональда Трампа, а справа – кімната житлового будинку заможних ромів у Виноградові, Закарпатська область.

Автори мемів підкреслюють подібність у деталях декору, таких як оздоблення та позолота, створюючи гумористичний ефект.

Білий дім інтер'єр - українці створили смішні меми про ромів
Українці створили креативні меми про розкіш у Білому домі

Ще один мем — пов'язаний із попереднім. Проте вже на цьому фото використано кадри з мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани". У верхній частині зображення головний герой і Патрік йдуть до будинку, а підпис жартівливо натякає на подорож до родича на Закарпатті. У нижній частині мему знову використано фото Білого дому, де текст підкреслює екскурсію як аналогічну до візиту у звичайний український дім.

Білий дім інтер'єр - українці створили смішні меми про ромів
Українці створили креативні меми про розкіш у Білому домі

Раніше "Телеграф" писав, що під час зустрічі з президентом України у Вашингтоні лідер США показав йому та європейським політикам свій брендований мерч. Знімок миттєво викликав активне обговорення в соцмережах.

