Україна тут ні до чого: стало відомо, чому Трамп так сильно тисне на Індію та її прем'єра

Сварка, за даними джерел видання, сталася після 17 червня

Тарифні заходи проти Індії та жорстка риторика проти Нью-Делі, до яких вдався президент США Дональд Трамп, схоже, не мають нічого спільного з Україною. Причиною стала особиста сварка між Трампом та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який відмовився висувати американського президента на Нобелівську премію миру.

Про це пише видання The New York Times із посиланням на власні джерела. Трамп, пише газета, багато разів публічно заявляв, що нібито саме завдяки його зусиллям було припинено травневий збройний конфлікт між Індією та Пакистаном. Проте проблема полягає у тому, що країни воюють вже дуже багато років, а конфлікт між ними значно глибший та складніший, ніж Трамп здатен собі уявити.

Сварка, за даними джерел видання, сталася після 17 червня, коли Трамп заявив Моді, що Пакистан планує висунути американського президента на Нобелівську премію миру — яку той дуже давно хоче отримати. Після чого Трамп досить прямо натякнув своєму індійському візаві, що очікує на подібний крок від Нью-Делі. Саме це розлютило Моді: індійський прем'єр відкрито заявив Трампу, що його заслуг у примиренні немає, а Пакистан та Індія сіли за стіл переговорів самостійно.

Трамп тоді удав, що відмахнувся від заяв Моді, але він все запам'ятав. Саме це стало першим камінцем у лавину, яка змела добрі стосунки двох лідерів — Трамп та Моді добре спілкувалися ще з часів першого терміну Трампа. Але зараз ситуація дійшла до того, що Моді відмовляється говорити з Трампом телефоном та не бере слухавку, коли президент США намагається зв'язатися із Нью-Делі.

Зазначимо, що на початку серпня в адміністрації президента США Дональда Трампа вперше відкрито звинуватили Індію в тому, що вона фінансує російську війну проти України. Нью-Делі, заявили у Трампа, робить це шляхом закупівлі нафти у російського режиму. Попри усі спроби виправдатися та бравурні заяви про те, що закупівлі нафти у Росії продовжаться, в реальності Нью-Делі на деякий час навіть змушений був припинити більшість російського нафтового імпорту. Окрему роль в цьому зіграли вторинні санкції проти Індії.