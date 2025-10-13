Не настільки "ідеальна", як його мати? Син Трампа образив Меланію

Син Трампа перерахував головні досягнення покійної мами

Першою дружиною президента США Дональда Трампа, яка розлучилася з ним через зради, була Івана Трамп. Вона подарувала підприємцю трьох дітей. І син Ерік вважає, що його батьки були "ідеальним втіленням пари", тим самим образивши Меланію.

Що варто знати:

Івана Трамп була першою дружиною Дональда Трампа і народила йому трьох дітей: Дональда Джона Трампа-молодшого, Іванку Трамп та Еріка Трампа

Син Трампа Ерік заявив, що його батьки були "втіленням ідеальної" пари, натякнувши, що Меланія не дотягує до цього титулу

Про це повідомляє видання Irish Star. Ерік Трамп перерахував основні досягнення своєї покійної матері.

Як син Дональда Трампа образив Меланію

Середній син президента США Ерік Трамп зробив різку заяву, яку багато хто сприйняв як образу на адресу мачухи Меланії. Він порівняв нинішню дружину колишнього президента зі своєю покійною матір’ю Іваною, недвозначно давши зрозуміти, що Меланія не дотягує до її рівня.

Меланію порівняли з першою дружиною Трампа, Фото: Getty Images

Ерік назвав Дональда та Івану "втіленням ідеальної пари" і не приховував захоплення матір’ю, розповідаючи про її важливі досягнення. Він заявив, що його мама була по-справжньому винятковою жінкою – спортсменкою, моделлю та символом сили.

Дональд Трамп разом із першою дружиною Іваною, Фото: Getty Images

Моя мама була дивовижною жінкою. Вона була олімпійською лижницею, подіумною моделлю. Вона була на обкладинках всіх журналів — Esquire сто разів, Vogue сто разів Ерік Трамп

Водночас Меланія, хоч і була на обкладинці Vogue у 2005 році як "нова наречена Дональда Трампа", давно висловлювала невдоволення тим, що в період її перебування в Білому домі журнал більше не запрошував її для фотосесій. У 2022 році перша леді відкрито назвала журнал "упередженим".

Багато американців підтримали слова Еріка, згадуючи період, коли Дональд та Івана були центром нью-йоркської еліти. "Вони були найбільш обговорюваною парою Нью-Йорка", — написав один із користувачів, а інший додав: "Вона була справжньою королевою і чудово справлялася з вихованням дітей".

Івану та Дональда називали однією з найкрасивіших пар Нью-Йорка, Фото: Getty Images

У 1980-х Івана та Дональд дійсно вважалися однією з найкрасивіших та найвпливовіших пар. Перша дружина Трампа брала активну участь у його бізнеспроектах, допомагаючи створювати імперський імідж сім’ї. Але через десять років гучні заголовки змінилися чутками про зради, проте після розлучення пара змогла зберегти дружні стосунки.

Івана Трамп разом із сином Еріком, Фото: Getty Images

