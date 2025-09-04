Перестраховуються? У Білому домі почали приховувати синці на руках Трампа (фото)

Здоров'я Трампа викликає сумніви багатьох

Синці на руці Дональда Трампа продовжують привертати увагу, хоча Білий дім знайшов спосіб їх приховувати. Для цього використовували грим, але зараз придумали ще дещо.

Напередодні Трамп позував в Овальному кабінеті, оголосивши, що в Алабамі буде розташована нова штаб-квартира Космічного командування США. Видання Irish Star звернуло увагу на цікаву деталь — руки Трампа закрили фірмовою червоною кепкою з написом "Американська затока".

Трамп у Овальному кабінеті. Фото: x.com/WhiteHouse

Варто зазначити, що всі фото, які розміщені на офіційній сторінці Білого дому у Х останніми днями, зроблені таким чином, щоб руки Трампа було не видно. Проте це не допомогло — під час його зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким в Овальному кабінеті журналісти сфотографували гематому на правій руці президента США.

Синці на руках Трампа — що відомо

Велика гематома на руці Трампа привернула увагу громадськості ще пару місяців тому. Спочатку у Білому домі спробували пояснити це тим, що глава США має синяк через часті рукостискання.

Проте це нікого не переконало й пізніше у Білому домі підтвердили, що Трамп має хронічну венозну недостатність, типове захворювання для людей його віку. Воно полягає в тому, що кровоносна система не здатна ефективно повертати кров від кінцівок у серце. Це зазвичай викликає біль, набряки, пульсацію, ломоту, а у найважчих випадках може обернутися втратою кінцівки.

Як повідомляв "Телеграф", фахівчиня з мови тіла вказала на декілька тривожних моментів, коли Трамп говорив про чутки щодо свого здоров'я. Він ніби віджартувався, але його тіло говорило про інше.