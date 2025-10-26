Рус

Балотувалась у президенти і критикувала Трампа: де зараз "залізна леді Америки" Гілларі Клінтон

Вікторія Козар
Політикиня Гілларі Клінтон
Політикиня Гілларі Клінтон. Фото Колаж "Телеграфу", gettyimages.com

Клінтон критикує діяльність Дональда Трампа

Сьогодні, 26 жовтня, святкує день народження відома американська політикиня Гілларі Клінтон. У цей день їй виповнюється 78 років. Зараз Клінтон не бере участі у політиці США, але все ще з'являється у публічному просторі. Також ми розповідали, яким був візит Білла Клінтона до України у 1995 році.

Що треба знати:

  • Гілларі Клінтон — колишня перша леді США
  • Вона двічі балотувалась у президенти США
  • Гілларі була державним секретарем США

"Телеграф" розповість про діяльність "залізної леді Америки", а також чим вона займається зараз.

Що відомо про Гілларі Клінтон

Гілларі Родем народилась у Чикаго в 1947 році. Вона навчалась у коледжі Веллслі в Массачусетсі, а також на юридичному факультеті в Єльському університеті. У виші Гілларі познайомилася з Біллом Клінтоном, за якого вийшла заміж у 1975 році.

Гілларі Клінтон у 70-х
Гілларі та Білл Клінтони, фото Getty Images

Клінтони мешкали в Арканзасі, де Гілларі викладала юриспруденцію у місцевому університеті. Паралельно вона працювала в юридичній компанії. У 1979 році Клінтона обрали губернатором Арканзасу, а Гілларі стала першою леді штату. У такому статусі вона займалася питаннями охорони здоров’я, освіти та захисту прав дітей.

Водночас Гілларі продовжувала працювати адвокатом. У 1988 та 1991 роках її визнали однією з найвпливовіших адвокатів США. Гілларі активно брала участь у передвиборчій кампанії Клінтона на посаду президента США у 1992 році.

Білл і Гілларі Клінтони
Білл і Гілларі Клінтони у 1992 році, фото Getty Images

У 1993 році Біл став президентом США, а Гілларі — першою леді. Також вона очолила робочу групу Національної реформи охорони здоров'я. Невдовзі Клінтон потрапив у скандал, пов'язаний із стажисткою Білого дому Монікою Левінскі. Їх підозрювали в інтимних стосунках у 1995-1997 роках.

Сам Клінтон заперечував такий зв'язок, але факти свідчили про зворотне. Так політику оголосили імпічмент, але потім процедуру відхилили. Пізніше Гілларі зізнавалась, що це був найважчий момент у їхньому шлюбі.

Клінтон президент США
Клінтон був президентом, а Гілларі - першою леді США, фото Getty Images

З того часу Гілларі вирішила розвивати власну політичну кар'єру. У 2001 році вона стала сенаторкою США й першою в історії колишньою першою леді, яка стала політикинею. У 2006 році її обрали на другий термін до Сенату США.

У 2008 році Клінтон балотувалася в президенти, але програла іншому кандидату — Бараку Обамі. Цікаво, що Гіларі стала першою жінкою-кандидаткою на цю посаду. Новообраний президент запропонував Клінтон стати державним секретарем США, і вона погодилася.

Гілларі Клінтон діяльність
Клінтон була державним секретарем США, фото Getty Images

У 2015 році Гілларі вдруге поборолась за посаду президента США, але програла Дональду Трампу. У 2020 році Клінтон підтримала кандидатуру Джо Байдена на виборах президента США.

Де зараз Гілларі Клінтон

Політикиня заявляла, що перемога Трампа на виборах у 2024 році означатиме "кінець демократії" в США та "кінець України". Також вона казала, що його перемога стане подарунком для президентів Росії і Китаю Путіна і Сі Цзіньпіна.

Якщо Трамп переможе у 2024 році, а я не вірю, що це станеться, це буде кінець демократії в США. Це буде кінець України. І він виведе нас із НАТО. Трамп був тим подарунком, який продовжував давати вигоди таким людям, як Сі Цзіньпін та Путін. Він був настільки закоханий в авторитаризм, він був нездатний до будь-якого стратегічного підходу до Китаю, і ви знаєте, він явно збирався робити все, що Путін хоче щодо НАТО

Гілларі Клінтон

У 2025 році Біл і Гілларі Клінтони давали свідчення у розслідуванні справи Джефрі Епштейна. Це мільярдер, якого звинуватили у сексуальних злочинах. Йшлося про сутенерство та схиляння неповнолітніх до секс-бізнесу.

Гілларі Клінтон зараз
Клінтон критикувала Трампа, фото Getty Images

У 2025 році Клінтон заявила, що висунула б Трампа на Нобелівську премію миру, якщо б йому вдалося завершити війну в Україні. Водночас вона додала, що важливо, аби це сталося без без територіальних поступок з боку України.

Зараз політикиня продовжує відвідувати різні публічні заходи у США та Європі. Іноді вона виступає на самітах. Гіларі веде свою сторінку на фейсбуці, де ділиться своїми думками про політичну ситуацію у світі. Також вона критикує діяльність Дональда Трампа.

Чим зараз займається Гілларі Клінтон
Гілларі Клінтон у 2025 році, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про секс-скандал за участі Білла Клінтона і Моніки Левінскі. Політик ледь не втратив посаду президента.

