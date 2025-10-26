Балотувалась у президенти і критикувала Трампа: де зараз "залізна леді Америки" Гілларі Клінтон

Клінтон критикує діяльність Дональда Трампа

Сьогодні, 26 жовтня, святкує день народження відома американська політикиня Гілларі Клінтон. У цей день їй виповнюється 78 років. Зараз Клінтон не бере участі у політиці США, але все ще з'являється у публічному просторі. Також ми розповідали, яким був візит Білла Клінтона до України у 1995 році.

Що треба знати:

Гілларі Клінтон — колишня перша леді США

Вона двічі балотувалась у президенти США

Гілларі була державним секретарем США

"Телеграф" розповість про діяльність "залізної леді Америки", а також чим вона займається зараз.

Що відомо про Гілларі Клінтон

Гілларі Родем народилась у Чикаго в 1947 році. Вона навчалась у коледжі Веллслі в Массачусетсі, а також на юридичному факультеті в Єльському університеті. У виші Гілларі познайомилася з Біллом Клінтоном, за якого вийшла заміж у 1975 році.

Гілларі та Білл Клінтони, фото Getty Images

Клінтони мешкали в Арканзасі, де Гілларі викладала юриспруденцію у місцевому університеті. Паралельно вона працювала в юридичній компанії. У 1979 році Клінтона обрали губернатором Арканзасу, а Гілларі стала першою леді штату. У такому статусі вона займалася питаннями охорони здоров’я, освіти та захисту прав дітей.

Водночас Гілларі продовжувала працювати адвокатом. У 1988 та 1991 роках її визнали однією з найвпливовіших адвокатів США. Гілларі активно брала участь у передвиборчій кампанії Клінтона на посаду президента США у 1992 році.

Білл і Гілларі Клінтони у 1992 році, фото Getty Images

У 1993 році Біл став президентом США, а Гілларі — першою леді. Також вона очолила робочу групу Національної реформи охорони здоров'я. Невдовзі Клінтон потрапив у скандал, пов'язаний із стажисткою Білого дому Монікою Левінскі. Їх підозрювали в інтимних стосунках у 1995-1997 роках.

Сам Клінтон заперечував такий зв'язок, але факти свідчили про зворотне. Так політику оголосили імпічмент, але потім процедуру відхилили. Пізніше Гілларі зізнавалась, що це був найважчий момент у їхньому шлюбі.

Клінтон був президентом, а Гілларі - першою леді США, фото Getty Images

З того часу Гілларі вирішила розвивати власну політичну кар'єру. У 2001 році вона стала сенаторкою США й першою в історії колишньою першою леді, яка стала політикинею. У 2006 році її обрали на другий термін до Сенату США.

У 2008 році Клінтон балотувалася в президенти, але програла іншому кандидату — Бараку Обамі. Цікаво, що Гіларі стала першою жінкою-кандидаткою на цю посаду. Новообраний президент запропонував Клінтон стати державним секретарем США, і вона погодилася.

Клінтон була державним секретарем США, фото Getty Images

У 2015 році Гілларі вдруге поборолась за посаду президента США, але програла Дональду Трампу. У 2020 році Клінтон підтримала кандидатуру Джо Байдена на виборах президента США.

Де зараз Гілларі Клінтон

Політикиня заявляла, що перемога Трампа на виборах у 2024 році означатиме "кінець демократії" в США та "кінець України". Також вона казала, що його перемога стане подарунком для президентів Росії і Китаю Путіна і Сі Цзіньпіна.

Якщо Трамп переможе у 2024 році, а я не вірю, що це станеться, це буде кінець демократії в США. Це буде кінець України. І він виведе нас із НАТО. Трамп був тим подарунком, який продовжував давати вигоди таким людям, як Сі Цзіньпін та Путін. Він був настільки закоханий в авторитаризм, він був нездатний до будь-якого стратегічного підходу до Китаю, і ви знаєте, він явно збирався робити все, що Путін хоче щодо НАТО Гілларі Клінтон

У 2025 році Біл і Гілларі Клінтони давали свідчення у розслідуванні справи Джефрі Епштейна. Це мільярдер, якого звинуватили у сексуальних злочинах. Йшлося про сутенерство та схиляння неповнолітніх до секс-бізнесу.

Клінтон критикувала Трампа, фото Getty Images

У 2025 році Клінтон заявила, що висунула б Трампа на Нобелівську премію миру, якщо б йому вдалося завершити війну в Україні. Водночас вона додала, що важливо, аби це сталося без без територіальних поступок з боку України.

Зараз політикиня продовжує відвідувати різні публічні заходи у США та Європі. Іноді вона виступає на самітах. Гіларі веде свою сторінку на фейсбуці, де ділиться своїми думками про політичну ситуацію у світі. Також вона критикує діяльність Дональда Трампа.

Гілларі Клінтон у 2025 році, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про секс-скандал за участі Білла Клінтона і Моніки Левінскі. Політик ледь не втратив посаду президента.