Недооцінив шизофренію Путіна, але... Чим Трамп відповів на провал зустрічі на Алясці

Американці і європейці намагаються оцінити ступінь ідіотизму Путіна

Президент США Дональд Трамп нашкодив своїй репутації, коли погодився на безрезультатну зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, де мали виробити принципи мирно врегулювання збройного конфлікту Росії з Україною. Тепер усі критикують його за слабку позицію на перемовинах.

Що треба знати:

Трамп став об’єктом критики через зустріч із Путіним

У США Путіна вважали раціональним політиком, але помилилися

Через непоступливість Путіна в питанні України США знищують Росію економічно

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів, політтехнолог і керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній.

— Він в дійсності пошкодив свою репутацію, коли зустрівся з Путіним. Розмова закінчилася нічим. Його вже "шпиняють" всі — і виборці, і республіканці, демократи, і Республіканська партія, багато чого іншого. Тому що він виглядав слабким в перемовинах, — каже політолог.

На його думку, Трамп виглядав дуже слабо, коли вимагав від Путіна припинення вогню, але нічого не отримав у відповідь.

— Він так довго говорив, що Путін — розумна людина, а виявилось, що це не так. Він недооцінив рівень шизофренії Путіна — реально думав, що це розумна і раціональна людина. Мабуть, як і всі європейці думали, що війна неможлива. Ну, все ж таки — ідіот чи не ідіот Путін. Тарас Загородній

За його словами, реальність виявилася значно серйознішою, і тепер Трамп має пояснювати, чому так відбувається.

— І він пояснює, що санкції [проти російської "нафтянки"] запроваджуються, багато чого робиться, — підсумував Тарас Загородній.

