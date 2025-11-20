Недооценил шизофрению Путина, но... Чем Трамп ответил на провал встречи на Аляске

Американцы и европейцы пытаются оценить степень идиотизма Путина, говорит Тарас Загородний

Президент США Дональд Трамп навредил своей репутации, когда согласился на безрезультатную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, где должны были выработать принципы мирного урегулирования вооруженного конфликта России с Украиной. Теперь все критикуют его за слабую позицию на переговорах.

Что нужно знать:

Трамп стал объектом критики из-за встречи с Путиным

В США Путина считали рациональным политиком, но ошиблись

Из-за неуступчивости Путина в вопросе Украины США уничтожают Россию экономически

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал, политтехнолог и управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний.

— Он действительно повредил свою репутацию, когда встретился с Путиным. Разговор закончился ничем. Его уже "шпиняют" все — и избиратели, и республиканцы, демократы, и Республиканская партия, многое другое. Потому что он выглядел слабым в переговорах, — говорит политолог.

По его мнению, Трамп выглядел очень слабо, когда требовал от Путина прекращения огня, но ничего не получил в ответ.

— Он так долго говорил, что Путин — разумный человек, а оказалось, что это не так. Он недооценил уровень шизофрении Путина — реально полагал, что это умный и рациональный человек. По-видимому, как и все европейцы думали, что война невозможна. Ну, все-таки — идиот или не идиот Путин. Тарас Загородний

По его словам, реальность оказалась более серьезной, и теперь Трамп должен объяснять, почему так происходит.

— И он объясняет, что санкции против российской "нефтянки" вводятся, многое делается, — подытожил Тарас Загородний.

