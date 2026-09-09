Нетиповий розвідник: що відомо про Реткліффа, який може змінити Віткоффа та Кушнера на переговорах

У Білому домі спростували новий статус Реткліффа

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Директор ЦРУ (Центральне розвідувальне управління) Джон Реткліфф планує взяти на себе провідну роль у переговорному процесі між США, Україною та Росією. При цьому роль спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, ймовірно, зменшиться.

Про це повідомляє Financial Times. 60-річний Реткліфф — нетиповий "розвідник", зазначає "Телеграф".

Хто такий Джон Реткліфф

Його кар’єра будувалася всупереч традиційному сценарію: розпочавши з юриспруденції та посади мера невеликого містечка, він працював прокурором у справах про тероризм, був обраний до Конгресу, а потім очолив Національну розвідку і врешті-решт заступив на посаду директора ЦРУ.

Реткліфф народився 20 жовтня 1965 року у місті Маунт-Проспект (штат Іллінойс). Він здобув вищу юридичну освіту, закінчивши Університет Нотр-Дам (штат Індіана) та школу права Південного методистського університету (штат Техас).

Його політична кар’єра почалася на місцевому рівні: з 2004 по 2012 рік Реткліфф обіймав посаду міста Хіт. Паралельно він працював федеральним прокурором, спеціалізуючись на справах, пов’язаних із національною безпекою та боротьбою з тероризмом.

2015-2020 роки: представляв штат Техас у Палаті представників США від Республіканської партії.

представляв штат Техас у Палаті представників США від Республіканської партії. 2020: призначений Дональдом Трампом на посаду директора Національної розвідки США (DNI).

призначений Дональдом Трампом на посаду директора Національної розвідки США (DNI). Січень 2025 року: офіційно очолив ЦРУ.

Джон увійшов в історію США як перший чиновник, який послідовно обіймав дві найвищі керівні посади в розвідспільноті країни — директора Нацрозвідки та директора ЦРУ.

Що говорив про Україну

Реткліфф вважає, що український народ та українська армія протягом кількох років недооцінювалися. За його словами, українці боротимуться за справедливий мир навіть "голими руками".

На основі моїх спостережень та розвідувальної інформації я переконаний, що українці будуть битися голими руками, якщо це буде потрібно, якщо не запропонують умови, прийнятні для встановлення міцного миру. Джон Реткліфф у березні 2025 року

При цьому він зазначав, що російська армія має перевагу на полі бою і поступово просувається вперед.

Ще у травні 2021 року, перебуваючи у статусі колишнього директора Нацрозвідки, Реткліфф відкрито попереджав про відчутний ризик повномасштабного вторгнення Росії до України.

Я думаю, що він [Путін] планує і готується [до вторгнення в Україну]... Ця загроза є дуже реальною. Це не питання погляду, це ґрунтується на конкретних розвідувальних даних та на історії. Джон Реткліфф у травні 2021 року

Додамо, у серпні 2026 року Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви, де провів закриту зустріч із головою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним. Американські медіа, посилаючись на власні джерела, припускають, що сторони обговорили війну в Україні, можливі подальші кроки Кремля та ризики ескалації конфлікту із залученням країн НАТО. Офіційні відомства не розкривали подробиці цієї розмови.

Чому Реткліфф літав до Москви

Білий дім виступив із заявою

Зазначимо, у середу, 9 вересня, у Білому домі спростували призначення Реткліффа головним перемовником по Україні.

Спеціальний посланник Віткофф і Кушнер продовжують надзвичайно старанно працювати над мирною угодою, і президент повністю довіряє їм керівництво переговорами від імені Сполучених Штатів. Прес-секретар Білого дому Анна Келлі

Нагадаємо, Віткофф і Кушнер 6 вересня провели переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. А наступного дня спецпосланці Трампа зустрілися у Києві із президентом України Володимиром Зеленським.