Нетипичный разведчик: что известно о Рэтклиффе, который может сменить Виткоффа и Кушнера на переговорах

В Белом доме опровергли новый статус Рэтклиффа

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Директор ЦРУ (Центральное разведывательное управление) Джон Рэтклифф планирует взять на себя ведущую роль в переговорном процессе между США, Украиной и Россией. При этом роль спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, вероятно, уменьшится.

Об этом сообщает Financial Times. 60-летний Рэтклифф — нетипичный "разведчик", отмечает "Телеграф".

Кто такой Джон Рэтклифф

Его карьера строилась вопреки традиционному сценарию: начав с юриспруденции и поста мэра небольшого городка, он работал прокурором по делам о терроризме, избрался в Конгресс, а затем возглавил Национальную разведку и в итоге заступил на пост директора ЦРУ.

Рэтклифф родился 20 октября 1965 года в городе Маунт-Проспект (штат Иллинойс). Он получил высшее юридическое образование, окончив Университет Нотр-Дам (штат Индиана) и школу права Южного методистского университета (штат Техас).

Его политическая карьера началась на местном уровне: с 2004 по 2012 год Рэтклифф занимал пост городка Хит. Параллельно он работал федеральным прокурором, специализируясь на делах, связанных с национальной безопасностью и борьбой с терроризмом.

2015–2020 годы: представлял штат Техас в Палате представителей США от Республиканской партии.

представлял штат Техас в Палате представителей США от Республиканской партии. 2020 год: назначен Дональдом Трампом на должность директора Национальной разведки США (DNI).

назначен Дональдом Трампом на должность директора Национальной разведки США (DNI). Январь 2025 года: официально возглавил ЦРУ.

Джон вошел в историю США как первый чиновник, последовательно занимавший два высших руководящих поста в разведсообществе страны — директора Нацразведки и директора ЦРУ.

Что говорил об Украине

Рэтклифф считает, что украинский народ и украинская армия на протяжении нескольких лет недооценивались. По его словам, украинцы будут бороться за справедливый мир даже "голыми руками".

На основе моих наблюдений и разведывательной информации я убежден, что украинцы будут сражаться голыми руками, если это потребуется, если не предложат условия, приемлемые для установления прочного мира. Джон Рэтклифф в марте 2025 года

При этом он отмечал, что российская армия имеет преимущество на поле боя и постепенно продвигается вперед.

Еще в мае 2021 года, находясь в статусе бывшего директора Нацразведки, Рэтклифф открыто предупреждал об ощутимой риске полномасштабного вторжения России в Украину.

Я думаю, что он [Путин] планирует и готовится [к вторжению в Украину]… Эта угроза очень реальна. Это не вопрос мнения, это основано на конкретных разведывательных данных и на истории. Джон Рэтклифф в мае 2021 года

Добавим, в августе 2026 года Рэтклифф совершил неанонсированный визит в Москву, где провел закрытую встречу с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Американские медиа, ссылаясь на собственные источники, предполагают, что стороны обсудили войну в Украине, вероятные дальнейшие шаги Кремля и риски эскалации конфликта с вовлечением стран НАТО. Официальные ведомства не стали раскрывать подробности этой беседы.

Почему Рэтклифф летал в Москву

Белый дом выступил с заявлением

Отметим, в среду, 9 сентября, в Белом дом опровергли назначение Рэтклиффа главным переговорщиком по Украине.

Специальный посланник Виткофф и Кушнер продолжают невероятно усердно работать над мирным соглашением, и президент полностью доверяет им руководство переговорами от имени Соединенных Штатов. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли

Напомним, Уиткофф и Кушнер 6 сентября провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве. А на следующий день спецпосланники Трампа встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.