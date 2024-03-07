Тепер дешевше на 18 гривень: у супермаркетах різко впали ціни на популярний продукт

Стали відомі актуальні ціни у супермаркетах

У березні змінилися ціни на деякі популярні продукти в українських супермаркетах, у тому числі на домашнє сало. Після невеликого подорожчання у лютому вартість цього продукту значно впала на початку весни.

Про це свідчать дані на порталі Мінфін. На сайті представлені середні ціни на продукт у великих супермаркетах України.

Так, зараз домашнє сало продають у середньому 239 гривень за один кілограм. Зазначимо, що місяцем раніше його вартість становила 257,67. Таким чином, різниця у ціні за період із лютого березня становить 18,67 гривень.

У статистиці цін на продукт зазначено, що 2023 року домашнє сало злетіло в ціні в липні. Тоді вартість зросла зі 189 гривень до 254. Тобто всього за місяць на 65 гривень змінився цінник.

Водночас ціна на солоне сало залишається стабільною протягом кількох місяців. Нині його продають у середньому по 242,80.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні злетіли ціни відразу на два популярні у покупців фрукти. Стали відомі актуальні ціни на них у великих супермаркетах.