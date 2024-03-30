Україна переходить на літній час: яка буде різниця з країнами Європи та США

Десь різниця буде у годину, а десь — більше

У неділю, 31 березня, Україна буде переходити на літній час, тобто стрілки годинника переведуть на 1 годину вперед. Ця практика і досі існує у деяких західних країнах, де зараз перебуває багато українців.

"Телеграф" розповість вам, на скільки тепер відрізнятиметься український час з закордонним у найпопулярніших країнах. А також, які з країн теж переводять годинники.

За орієнтир беремо 8 ранку 31 березня за Києвом:

Польща – 7:00;

Словаччина – 7:00;

Угорщина — 7:00;

Молдова – 8:00;

Чехія – 7:00;

Румунія – 8:00;

Естонія – 8:00;

Ірландія – 6:00;

Німеччина – 7:00;

Іспанія – 7:00;

Велика Британія – 6:00;

США – 2:00 (Вашингтон);

Норвегія – 7:00;

Японія – 14:00;

Грузія – 9:00.

Які країни також переходять на літній час

Приблизно 60 країн світу також переводять стрілки годинників, зокрема, це країни Європи та більшість штатів США, Канада, Ізраїль. Однак дати переведення стрілок бувають різними.

Синім позначені країни, які переходять на літній час, помаранчевим – припинили використання літнього часу, червоним – ніколи не переводили годинники

Зауважимо, з 2021 року кожна країна ЄС може сама обирати переводити стрілки чи ні, але більшість досі переводять годинники. Серед них Італія, Іспанія, Франція, Польща, Німеччина, Нідерланди, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія та інші.

Відмовилися від переходу на літній час Японія, Китай, Індія, Сінгапур, Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Узбекистан, Вірменія, Абхазія, Азербайджан.

Раніше "Телеграф" писав, як перевести годинник на телефоні й комп'ютері. Декілька дієвих порад.