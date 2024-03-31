Україна переходить на літній час: котра година зараз по Києву

Спати доведеться на годину менше

У ніч проти неділі, 31 березня, Україна переходить на літній час. Стрілки прокручуємо на годину вперед — таким чином о 3:00 за київським часом переводимо годинник на 4:00.

Дізнатися точний час у Києві можна на сайті 24timezones. Варто врахувати, що гаджети, підключені до інтернету (телефони, комп’ютери, ноутбуки, планшети) та синхронізовані з ними пристрої, наприклад смарт-годинник, переходять на літній/зимовий час в автоматичному режимі.

Однак механічні або звичайні електронні годинники (будильники, настінні, наручні) потрібно перевести вручну. О третій годині стрілки треба прокрутити на годину вперед.

Перехід на сезонний час в Україні відбувається двічі на рік — останньої неділі березня на літній час, а останньої неділі жовтня — на зимовий. При цьому для значної частини нашої країни "природнім" є саме зимовий час (Київський – часовий пояс UTС+2). Виняток становлять Луганська, частково Донецька, Харківська та Закарпатська області, які перебувають в інших часових поясах.

Практика переходу на літній та зимовий час з’явилася в роки Першої світової війни в Німеччині та Австро-Угорщині, оскільки була нестача палива для генерації електроенергії. Переведення годинника дає можливість "продовжити" світловий день і заощадити на паливі. Пізніше перехід на сезонний час запровадили також Франція, Велика Британія, Росія, США. Наразі переведення годинника продовжує діяти в близько 60 країнах світу. Серед них більшість країн Європи, США і Канада. Росія і Білорусь годинники не переводять.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна двічі намагалася відмовитися від практики переходу на сезонний час, але обидва рази безуспішно. Законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" чекає на друге читання з 2021 року.