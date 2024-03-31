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Украина переходит на летнее время: который час сейчас по Киеву

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Время переводится на час вперед
Время переводится на час вперед. Фото freepik.com

Спать придется на час меньше

В ночь на воскресенье, 31 марта, Украина переходит на летнее время. Стрелки прокручиваем на час вперед – таким образом в 3:00 по киевскому времени переводим часы на 4:00.

Узнать точное время в Киеве можно на сайте 24timezones. Стоит учесть, что гаджеты, подключенные к интернету (телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты) и синхронизированные с ними устройства, например смарт-часы, переходят на летнее/зимнее время в автоматическом режиме.

Однако механические или обычные электронные часы (будильники, настенные, наручные) нужно перевести вручную. В 3:00 стрелки надо прокрутить на час вперед.

Переход на сезонное время в Украине происходит дважды в год — в последнее воскресенье марта на летнее время, а в последнее воскресенье февраля — на зимнее. При этом, для значительной части нашей страны "естественным" является именно зимнее время (Киевское – часовой пояс UTС+2). Исключение составляют Луганская, часть Донецкой, Харьковская и Закарпатская области, которые находятся в других часовых поясах.

Практика перехода на летнее и зимнее время появилась в годы Первой мировой войны в Германии и Австро-Венгрии, так как была нехватка топлива для генерации электроэнергии. Перевод часов дает возможность "продлить" световой день и сэкономить на топливе. Позднее переход на сезонное время ввели также Франция, Великобритания, Россия, США. Сейчас перевод часов продолжает действовать в около 60 странах мира. Среди них — большинство стран Европы, США и Канада. Россия и Беларусь часы не переводят.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина дважды пыталась отказаться от практики перехода на сезонное время, но оба раза безуспешно. Законопроект "Об исчислении времени в Украине" ожидает второго чтения с 2021 года.

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#Часы #Переход #Летнее время