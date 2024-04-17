Пенсию получат все, кто прошел идентификацию – в ПФУ успокоили пенсионеров-ВПЛ

Таковых пока чуть более 200 тысяч

В Министерстве социальной политики косвенно признали информацию "Телеграфа" о наличии проблем с выплатами пенсий ВПЛ из-за сбоя в работе одного из механизмов физической идентификации. Речь шла о прохождении проверки через Ощадбанк, из-за чего пенсионерам приходилось лично обращаться в Пенсионный фонд.

Пройти идентификацию необходимо было до 31 марта, с чем по данным Минсоца справились 212,8 тыс. украинских пенсионеров, пройдя ее через:

личное посещение отделений банков – более 27 тыс. человек;

с помощью видеоконференции – 46 тыс. человек;

в консульских учреждениях за границей – 356 человек;

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины – почти 73 тыс. человек;

личное посещение территориальных органов Пенсионного фонда Украины – 31,6 тыс. человек.

"Обращаем внимание, что для финансирования выплат пенсий таким людям готовятся соответствующие дополнительные документы. После их обработки – выплачивается пенсия. Итак, если вы не получили пенсию в свою дату, но прошли идентификацию, она обязательно будет выплачена до конца месяца", — подчеркнули в Министерстве социальной политики Украины.

Отметим, что собеседники "Телеграфа" подтвердили выплату пенсий, прошедшим физическую идентификацию.

"16 апреля мы с женой получили пенсию, которую нам должны были отдать еще 9 числа, так что пришлось 10 числа проходить физическую идентификацию в Пенсионном фонде", — сообщил дончанин ВПЛ Игорь, ранее сообщивший "Телеграфу" о проблемах пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц.

Подробнее о физической идентификации и способах ее прохождения "Телеграф" писал ранее.