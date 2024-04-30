Хто така Алсу Алєйнікова: від надії збірної до ганьби на всю Україну

За день дівчина з родини спортсменів перетворилася на антигероя

Майбутня надія збірної України в веслувальному спорті Алсу Алєйнікова за день перетворилася на найбільше розчарування країни. Спортсменка опублікувала у своєму Instagram відео, де кепкує з Дніпрян та бажає українцям потужніших ракетних ударів. "Телеграф" розповідає детальніше, що відомо про Алсу та її родину.

Що сталося

Алєйнікова у соцмережах образила мешканців Дніпра, назвавши їх жебраками та сказавши, що вони їдять тільки сало і сосиски. Далі — пригрозила обстрілами з боку Росії: "Вам, п******и, від Росії ще так прилетить", – каже Алейнікова на відео, використовуючи нецензурну лайку. Далі дівчина каже, що полетить в Дубай, а містяни й надалі будуть ховатись у підвалах.

"Я полечу в Дубай, буду пити кокос, ходити по магазинах і чудно себе почувати, а ви будете сидіти у війні та ховатися у підвали", – сказала вона у відео.

Після розголосу Алсу видалила свій акаунт в Instagram. Тоді ж з’ясувалося, що вона донька депутатки Дніпропетровської облради від "Слуги народу" та спортсменка національної збірної. Тобто, могла представляти Україну за кордоном на змаганнях. Що передувало такому вчинкові — неясно, адже до цього дівчина виставляла патріотичні дописи та збирала кошти на ЗСУ на власні картки. Як помітили у соцмережах, звітності не було.

Алсу збирала гроші нібито на армію

Досьє

Алєйнікова Алсу Юріївна. Народилася 23 березня 2003 року у Дніпропетровській області, 21 рік. Чемпіонка України з академічної греблі 2017, 2018, 2019 років. Має звання майстра спорту з академічного веслування.

Алсу Алєйнікова

У 2021 році входила до складу Національної збірної команди України з академічного веслування. Окрім цього, у 2023 році була у складі національних збірних команд України з літніх олімпійських видів спорту.

Окрім спорту, намагається спробувати свої сили в акторстві, також завела резюме на сайті з пошуку моделей.

Алсу Алєйнікова

Родина

Діна Міфтахутдінова

Мати Алсу, Діна Міфтахутдінова, заслужений майстер спорту України з академічного веслування. Вона є срібною призеркою Олімпійських Ігор -1996 в Атланті, неодноразовою призеркою Чемпіонатів Світу та Європи з академічного веслування, фіналісткою Олімпійських ігор 2000 року (зайняла 4 місце), переможниця та призерка етапів Кубка світу.

Діна Міфтахутдінова (праворуч) на Олімпіаді в Атланті 1996 року. Фото: НОК

Зараз має звання заслуженого тренера України, працює директоркою обласної школи вищої спортивної майстерності, у 2023 році обрана президентом Федерації академічного веслування Дніпропетровщини.

Та найцікавіше — вона у 2020 році потрапила до Дніпропетровської облради від "Слуги народу". Як видно зі звітів на сайті облради, щонайменше у 2023 році продовжувала там свою депутатську роботу.

Діна Міфтахутдінова

Окрім того, у минулому Діна Міфтахутдінова з донькою сфотографувалися з георгіївськими стрічками.

Діна Міфтахутдінова з Алсу Алєйніковою

Після скандалу з донькою Діна Міфтахутдінова закрила свою сторінку у Facebook.

Діна Міфтахутдінова закрила сторінку у Facebook

Раніше "Телеграф" писав, що екс-футболіст "Карпат" Младен Кашчелан отримав паспорт Росії та образив українців.