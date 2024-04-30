Кто такая Алсу Алейникова: от надежды сборной до позора на всю Украину

За день девушка из семьи спортсменов превратилась в антигероя

Будущая надежда сборной Украины в гребном спорте Алсу Алейникова за день превратилась в величайшее разочарование страны. Спортсменка опубликовала в своем Instagram видео, где насмехается над днепрянами и желает украинцам более мощных ракетных ударов. "Телеграф" рассказывает подробнее, что известно об Алсу и ее семье.

Что случилось

Алейникова в соцсетях обидела жителей Днепра, назвав их нищими и сказав, что они едят только сало и сосиски. Дальше — пригрозила обстрелами со стороны России: "Вам, п******ы, от России еще так прилетит", — говорит Алейникова на видео, используя нецензурную брань. Далее девушка говорит, что полетит в Дубай, а горожане и дальше будут прятаться в подвалах.

"Я полечу в Дубай, буду пить кокос, ходить по магазинам и чудно себя чувствовать, а вы будете сидеть в войне и прятаться в подвале", – сказала она в видео.

После огласки Алсу удалила свой аккаунт в Instagram. Тогда выяснилось, что она — дочь депутата Днепропетровского облсовета от "Слуги народа" и спортсменка национальной сборной. То есть могла представлять Украину за границей на соревнованиях. Что предшествовало такому поступку — неясно, ведь девушка до этого выставляла патриотические сообщения и собирала средства на ВСУ на собственные карточки. Как заметили в соцсетях, отчетности не было.

Алсу собирала деньги якобы на армию

Досье

Алейникова Алсу Юрьевна. Родилась 23 марта 2003 в Днепропетровской области, 21 год. Чемпионка Украины по академической дамбе 2017, 2018, 2019 годов. Имеет звание мастера спорта по академической гребле.

Алсу Алейникова

В 2021 году входила в состав Национальной сборной команды Украины по академической гребле. Кроме того, в 2023 году была в составе национальных сборных команд Украины по летним олимпийским видам спорта.

Кроме спорта, пытается попробовать свои силы в актерстве, также завела резюме на сайте по поиску моделей.

Алсу Алейникова

Семья

Дина Мифтахутдинова

Мать Алсу, Дина Мифтахутдинова, заслуженный мастер спорта Украины по академической гребле. Она является серебряным призером Олимпийских Игр -1996 в Атланте, неоднократным призером Чемпионатов Мира и Европы по академической гребле, финалисткой Олимпийских игр 2000 года (заняла 4 место), победительница и призер этапов Кубка мира.

Дина Мифтахутдинова (справа) на Олимпиаде в Атланте в 1996 году. Фото: НОК

Сейчас звание заслуженного тренера Украины, работает директором областной школы высшего спортивного мастерства, в 2023 году избрана президентом Федерации академической гребли Днепропетровской области.

Но самое интересное — он в 2020 году попал в Днепропетровский облсовет от "Слуги народа ". Как видно из отчетов на сайте облсовета, по меньшей мере, в 2023 году продолжала там свою депутатскую работу.

Дина Мифтахутдинова

Кроме того, в прошлом Дина Мифтахутдинова с дочерью сфотографировались с георгиевскими лентами.

Дина Мифтахутдинова из Алсу Алейниковой

После скандала с дочерью Дина Мифтахутдинова закрыла свою страницу в Facebook.

Дина Мифтахутдинова закрыла страницу в Facebook

Ранее "Телеграф" писал, что экс-футболист "Карпат" Младен Кащелан получил паспорт России и оскорбил украинцев.