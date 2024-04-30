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Кто такая Алсу Алейникова: от надежды сборной до позора на всю Украину

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Автор
Алсу Алейникова
Алсу Алейникова. Фото Коллаж "Телеграфа"

За день девушка из семьи спортсменов превратилась в антигероя

Будущая надежда сборной Украины в гребном спорте Алсу Алейникова за день превратилась в величайшее разочарование страны. Спортсменка опубликовала в своем Instagram видео, где насмехается над днепрянами и желает украинцам более мощных ракетных ударов. "Телеграф" рассказывает подробнее, что известно об Алсу и ее семье.

Что случилось

Алейникова в соцсетях обидела жителей Днепра, назвав их нищими и сказав, что они едят только сало и сосиски. Дальше — пригрозила обстрелами со стороны России: "Вам, п******ы, от России еще так прилетит", — говорит Алейникова на видео, используя нецензурную брань. Далее девушка говорит, что полетит в Дубай, а горожане и дальше будут прятаться в подвалах.

"Я полечу в Дубай, буду пить кокос, ходить по магазинам и чудно себя чувствовать, а вы будете сидеть в войне и прятаться в подвале", – сказала она в видео.

После огласки Алсу удалила свой аккаунт в Instagram. Тогда выяснилось, что она — дочь депутата Днепропетровского облсовета от "Слуги народа" и спортсменка национальной сборной. То есть могла представлять Украину за границей на соревнованиях. Что предшествовало такому поступку — неясно, ведь девушка до этого выставляла патриотические сообщения и собирала средства на ВСУ на собственные карточки. Как заметили в соцсетях, отчетности не было.

Алсу собирала деньги якобы на армию

Досье

Алейникова Алсу Юрьевна. Родилась 23 марта 2003 в Днепропетровской области, 21 год. Чемпионка Украины по академической дамбе 2017, 2018, 2019 годов. Имеет звание мастера спорта по академической гребле.

Алсу Алейникова
Алсу Алейникова

В 2021 году входила в состав Национальной сборной команды Украины по академической гребле. Кроме того, в 2023 году была в составе национальных сборных команд Украины по летним олимпийским видам спорта.

Кроме спорта, пытается попробовать свои силы в актерстве, также завела резюме на сайте по поиску моделей.

Алсу Алейникова
Алсу Алейникова

Семья

Дина Мифтахутдинова
Дина Мифтахутдинова

Мать Алсу, Дина Мифтахутдинова, заслуженный мастер спорта Украины по академической гребле. Она является серебряным призером Олимпийских Игр -1996 в Атланте, неоднократным призером Чемпионатов Мира и Европы по академической гребле, финалисткой Олимпийских игр 2000 года (заняла 4 место), победительница и призер этапов Кубка мира.

Дина Мифтахутдиновая Атланта
Дина Мифтахутдинова (справа) на Олимпиаде в Атланте в 1996 году. Фото: НОК

Сейчас звание заслуженного тренера Украины, работает директором областной школы высшего спортивного мастерства, в 2023 году избрана президентом Федерации академической гребли Днепропетровской области.

Но самое интересное — он в 2020 году попал в Днепропетровский облсовет от "Слуги народа ". Как видно из отчетов на сайте облсовета, по меньшей мере, в 2023 году продолжала там свою депутатскую работу.

Дина Мифтахутдинова
Дина Мифтахутдинова

Кроме того, в прошлом Дина Мифтахутдинова с дочерью сфотографировались с георгиевскими лентами.

Дина Мифтахутдинова с дочерью Алсу Алейниковой
Дина Мифтахутдинова из Алсу Алейниковой

После скандала с дочерью Дина Мифтахутдинова закрыла свою страницу в Facebook.

Дина Мифтахутдинова закрыла страницу в Facebook
Дина Мифтахутдинова закрыла страницу в Facebook

Ранее "Телеграф" писал, что экс-футболист "Карпат" Младен Кащелан получил паспорт России и оскорбил украинцев.

Теги:
#Скандал #Днепр #Спортсмен #Слуга народа