Чужий проти хижачки: чому посварилися путінські пропагандисти Лебедєв та Мізуліна

Розкол у строю кремлівських пропагандистів набирає обертів

У російському медіапросторі спалахнув несподіваний конфлікт між відомими пропагандистами режиму Путіна. Скандально відомий дизайнер Артемій Лебедєв та Катерина Мізуліна, які раніше виступали єдиним фронтом на підтримку кремлівської політики, опинилися по різні боки барикад.

Протистояння почалося після того, як Артемій Лебедєв публічно розкритикував діяльність Ліги безпечного Інтернету, яку очолює Мізуліна. Лебедєв звинуватив організацію у надмірному контролі над інтернет-простором та утиску свободи слова.

"У неї немає ніякої посади. Її Ліга безпечного інтернету — ху**я на палиці. Я теж можу сказати, що в мене Ліга наліплених пельменів, і йти всіх єб**ь і розповідати, як треба поводитися" — висловився Лебедєв, після чого Мізуліна заявила, що подає судовий позов щодо захисту честі та гідності.

Хто такий Артемій Лебедєв?

Артемій Лебедєв — відомий російський дизайнер і блогер, засновник "Студії Артемія Лебедєва", син письменниці Тетяни Толстой та професора-філолога Андрія Лебедєва. Незважаючи на свою пропутинську позицію, Лебедєв має зв’язки з Україною:

донедавна володів квартирою у Києві, вона ж – офіс-студія Артемія Лебедєва на вул. Саксаганського, д. 26,

успішно вів бізнес в Україні на початок повномасштабного вторгнення Росії, але потрапив під санкції.

У червні 2022 року незаконно опинився на території окупованої росіянами ЗАЕС. Йому повідомлено про підозру за статтею про заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Його позиція щодо війни гранично зрозуміла. "Російські війська завойовують російські території, які завжди були російськими, але просто вони помилково були подаровані Україні, а Україна вирішила, що тепер можна не пускати туди росіян. Звичайно ж, я за те, щоб російські війська взяли Одесу, викинули Зеленського з влади, відкрили кордони та скасували візи” – говорив Лебедєв. Також ще у 2017 році він заявляв, що Україна – це регіон Росії.

2023 року YouTube заблокував канал Артемія Лебедєва з 1 млн аудиторії, де той публікував огляди новин, своїх подорожей та чужих дизайнерських рішень. Причиною блокування було вказано "порушення умов використання" платформи. Лебедєв жорстко відреагував на це рішення, образивши відповідальних осіб, назвавши їх гомосексуалами та побажавши їм горіти у пеклі. Після цього він створив новий канал, який також було заблоковано за тиждень. Лебедєва регулярно засуджують за плагіат, мат у блогах, тісні контакти з владою та держзамовлення.

Катерина Мізуліна: факти та чутки

Катерина Мізуліна – директор Ліги безпечного інтернету, дочка сенатора Олени Мізуліної. Мізуліна-старша активно боролася з гей-пропагандою та використанням нецензурної лексики в інтернеті. Її дочка Катерина Мізуліна продовжила сімейну традицію, спрямовану на захист моральності в Росії. Про Катерину відомо таке:

активно просуває ідеї цензури в інтернеті,

виступає за посилення державного контролю за інформаційним простором.

До кінця 2023 року Мізуліна написала як мінімум 170 доносів, які призвели до адміністративного чи кримінального переслідування громадян. Її дії спричинили вимушену еміграцію деяких осіб або стали причиною їхнього публічного покаяння. Але попри свою репресивну діяльність, вона має популярність серед підлітків завдяки гламурному образу та активності у Telegram. З січня 2024 року Мізуліну внесено до списку санкцій 27 країн Євросоюзу за порушення прав людини та "серйозні та систематичні порушення свободи висловлення думок".

У російських опозиційних колах циркулюють чутки про зв’язок Мізуліної з Володимиром Путіним, цю інформацію підтверджують у британських ЗМІ. Її порівнювали з попередньою коханкою Путіна, Світланою Кривоногих, власницею стриптиз-клубу та мультимільйонером із Санкт-Петербурзі та, як стверджується, матір’ю позашлюбної доньки Путіна Луїзи, якій 20 років.

Конфлікт між Артемієм Лебедєвим та Катериною Мізуліною виходить далеко за межі особистої неприязні. Але незалежно від результату цього протистояння, воно вже стало сигналом напруження всередині пропагандистської машини Кремля.

Раніше "Телеграф" писав, що український ресторатор Савелій Лібкін жорстко відреагував на заяви Лебедєва щодо Одеси. Лібкін прямим текстом надіслав пропагандиста.