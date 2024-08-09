Фестивалі, житло за 300 гривень і пончики: що пропонує курорт на Шацьких озерах влітку 2024

Житло краще бронювати заздалегідь

Через російську окупацію українці втратили багато популярних курортів, де можна відпочити влітку. Однак Шацькі озера, що на Волині, приймають цьогоріч тисячі відпочивальників з усіх куточків України за доступні ціни.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, які умови пропонують українцям на цьому курорті, які ціни на бази відпочинку і що пропонують Шацькі озера відпочивальникам цьогоріч.

Ціни на бази відпочинку

На сайті OLX пропонують різні варіанти ночівлі. Можна знайти і будиночки, і котеджі, і окремі кімнати. Ціна на одну людину варіюється від 300 до 700 грн. Також можна зняти будиночок, якщо ви вирішили їхати великою компанією. Їхня вартість від 1500 до 6000 гривень. Все залежить того, як далеко знаходиться база від пляжу та власне умов.

Фото :olx.ua

Пляжі

Пляжі на Шацьких озерах добре доглянуті, з чистим піском та поступовим заходом у воду, що робить їх безпечними для дітей. Найпопулярнішим є озеро Світязь, де розташовано безліч баз відпочинку та кафе. У сезон, особливо в липні та серпні, пляжі можуть бути досить людними, однак завжди можна знайти більш тихі куточки для усамітнення.

Ціни на пончики на інші продукти

Найбільш популярна їжа на Шацьких озерах — знамениті пончики. Їх повинен спробувати кожен, хто хоч раз був на Світязі. Ціна за один пончик у 2024 році становить приблизно 35-40 гривень. Ціни на ці продукти цілком доступні, хоча й можуть бути трохи вищими, ніж у звичайних магазинах, через туристичний характер регіону.

Цьогоріч на Світязі також проводили триденні фестивалі. Популярні українські артисти приїздили на Шацькі озера, а ціна входу — 300 гривень.

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