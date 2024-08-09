Фестивали, жилье за 300 гривен и пончики: что предлагает курорт на Шацких озерах летом 2024

Жилье лучше бронировать заранее

Из-за российской оккупации украинцы потеряли много популярных курортов, где можно отдохнуть летом. Однако Шацкие озера на Волыни принимают в этом году тысячи отдыхающих со всех уголков Украины за доступные цены.

"Телеграф" решил выяснить, какие условия предлагают украинцам на этом курорте, какие цены на базы отдыха и что предлагают Шацкие озера отдыхающим в этом году.

Цены на базы отдыха

На сайте OLX предлагают разные варианты ночлега. Можно найти и домики, и коттеджи и отдельные комнаты. Цена на одного человека варьируется от 300 до 700 грн. Также можно снять домик, если вы решили ехать по большой компании. Их стоимость от 1500 до 6000 гривен. Все зависит от того, как далеко находится база от пляжа и собственно условий.

Пляжи

Пляжи на Шацких озерах хорошо ухожены, с чистым песком и постепенным заходом в воду, что делает их безопасными для детей. Самое популярное озеро Свитязь, где расположено множество баз отдыха и кафе. В сезон, особенно в июле и августе, пляжи могут быть достаточно людными, однако всегда можно найти более тихие уголки для уединения.

Цены на пончики на другие продукты

Наиболее популярная еда на Шацких озерах – знаменитые пончики. Их должен попробовать каждый, кто хоть раз был на Свитязе. Цена за один пончик в 2024 году составляет около 35-40 гривен. Цены на эти продукты вполне доступны, хотя и могут быть несколько выше, чем в обычных магазинах, из-за туристического характера региона.

В этом году на Свитязе также проводились трехдневные фестивали. Популярные украинские артисты приезжали на Шацкие озера, а цена входа – 300 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал об отдыхе в Каролино-Бугаге летом 2024 года. Узнайте, за сколько можно снять комнату в поселке и какие там будут удобства.