Українець хотів духовно просвітитися, але вбив росіянку. Подробиці гучної справи

Українець кусав поліцейських під час затримання, що породжує підозри про наркотики

В Перу обговорюють гучне вбивство — українець у готелі начебто розправився з росіянкою, після чого розчленував її тіло. Чоловіка затримали. З місцевих ЗМІ та соцмереж стало відомо, що жінка захоплювалася шаманськими практиками і постійно їздила у Перу по наркотичні "ліки предків" — т.зв. аяваску.

Не секрет, що Перу приваблює туристів з усього світу у пошуках духовного просвітлення завдяки наркотичним речовинам та "альтернативному лікуванню". "Телеграф" зібрав, що відомо про цю історію.

Під час затримання чоловік кусався

Вбивство сталося у лікувальному центрі, розташованому в Юрімагуасі (Лорето). 38-річний українець Іван Кузьмін нібито вбив 44-річну росіянку Людмилу Лазаренко, повідомляє Peru.21. Відомо, що обоє там неодноразово зупинялися у минулому, щоб пройти курс "лікування предків" і споживати аяваску.

Лікувальний центр Dos Mundos регулярно обслуговує іноземців, які шукають "альтернативні методи лікування", пише Infobae. Після цієї події заклад було тимчасово закрито на час проведення розслідування.

Поліція повідомила, що чоловік замкнув жінку в їхній спільній кімнаті. Крики потерпілої насторожили працівників готелю, які повідомили правоохоронців. Однак Кузьмін встиг забити її до смерті. А через кілька хвилин вирішив розчленувати тіло.

Прибулі поліціянти стали учасниками драматичної сцени. Українць кидався бити людей у формі, кусав, дряпав їх. Щоб втримати чоловіка, довелося зв'язати йому руки і ноги.

У кімнаті знайшли люльку, однак поки вживання наркотиків офіційно не підтвердили. Власник готелю Пепе Ордоньєс припустив у коментарі виданню TVPerú Noticias, що Іван вживав галюциногенні речовини, оскільки був агресивним і дезорієнтованим.

Під час первісного слухання Кузьміну стало зле. Через його самопочуття слухання було перенесено. Суд проведе слухання про попереднє ув'язнення українця строком на дев’ять у понеділок, 12 серпня.

Людмила була одружена, але з іншим

Іван та Людмила не були подружжям, хоча зупинялися у перуанському помешканні разом. Залишається невідомим, у яких стосунках Лазаренко перебувала з Кузьміним. Відомо, що вони познайомилися на одному з ретритів (тобто в період особистого чи групового усамітнення для духовної чи психологічної роботи над собою. — Ред.).

Відомо, що росіянка чоловіка та двох доньок, до яких мала потім повернутися. Однак не в Росію, а в Таїланд. У Таїланді Лазаренко жила із сім'єю та мала власний лікувальний центр.

Раніше "Телеграф" писав, що акула з'їла росіянина в Єгипті. Інцидент стався в районі Dream Beach – найпопулярнішого пляжу у місті Хургада.