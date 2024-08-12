Украинец хотел духовно просветиться, но убил россиянку. Подробности громкого дела

Украинец кусал полицейских во время задержания, что рождает подозрения о наркотиках

В Перу обсуждают громкое убийство — украинец в гостинице, вероятно, расправился с россиянкой, после чего расчленил ее тело. Мужчину задержали. Из местных СМИ и соцсетей стало известно, что женщина увлекалась шаманскими практиками и постоянно ездила в Перу за наркотическим "лекарством предков" — т.н. айаваской.

Не секрет, что Перу привлекает туристов со всего мира в поисках духовного просветления благодаря наркотическим веществам и альтернативному лечению. "Телеграф" собрал, что известно об этой истории.

Во время задержания мужчина кусался

Убийство произошло в лечебном центре, расположенном в Юримагуасе (Лорето). 38-летний украинец Иван Кузьмин якобы убил 44-летнюю россиянку Людмилу Лазаренко, сообщает Peru.21. Известно, что оба там неоднократно останавливались в прошлом, чтобы пройти курс лечения предков и потреблять айяваску.

Лечебный центр Dos Mundos регулярно обслуживает иностранцев, ищущих "альтернативные методы лечения", пишет Infobae. После этого события заведение было временно закрыто на время проведения расследования.

Полиция сообщила, что мужчина запер женщину в их общей комнате. Крики потерпевшей насторожили работников гостиницы, сообщивших правоохранителям. Однако Кузьмин успел забить ее до смерти. А через несколько минут решил расчленить тело.

Прибывшие полицейские стали участниками драматической сцены. Украинец бросался избивать людей в форме, кусал, царапал их. Чтобы удержать мужчину, пришлось связать ему руки и ноги.

В комнате нашли трубку, однако пока употребление наркотиков официально не подтвердили. Владелец гостиницы Пепе Ордоньес допустил в комментарии изданию TVPerú Noticias, что Иван употреблял галлюциногенные вещества, поскольку был агрессивным и дезориентированным.

Во время первоначального слушания Кузьмину стало плохо. Из-за его самочувствия слушание было перенесено. Суд проведет слушание о предварительном заключении украинца сроком девять в понедельник, 12 августа.

Людмила была замужем, но с другим

Иван и Людмила не были супругами, хотя останавливались в перуанском доме вместе. Остается неизвестным, в каких отношениях Лазаренко была с Кузьминым. Известно, что они познакомились на одном из ретритов (т.е. в период личного или группового уединения для духовной или психологической работы над собой. — Ред .).

Известно, что россиянка мужчины и две дочери, к которым должна потом вернуться. Однако не в Россию, а в Таиланд. В Таиланде Лазаренко жила с семьей и имела лечебный центр.

Ранее Телеграф писал, что акула съела россиянина в Египте. Инцидент произошел в районе Dream Beach – самого популярного пляжа в городе Хургада.