Дурова звільнили з-під тимчасового утримання у Франції, але лише з однією метою

28 серпня спливає термін тимчасового затримання засновника Telegram

Власника популярного месенджера Telegram Павла Дурова, якого заарештували у Франції ввечері 24 серпня, випустили з місця тимчасового утримання, де він перебував усі ці дні. Але лише з метою проведення допиту та, можливо, висунення звинувачення.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV. Важливо зазначити, що деякі ЗМІ, цитуючи цю новину, припустилися помилки в перекладі і написали про "звільнення Дурова з-під варти". Однак, це не так.

Як пише Bloomberg, посилаючись на свідчення представника міністерства юстиції, Дуров постав перед суддею в Паризькій судовій ділянці на півночі столиці. На цей час вже проявляються відео з місця подій.

На них знято поліцейський кортеж, в одній з машин якого, як стверджується, знаходиться Дуров. Судячи з кадрів, власника Telegram доставили до паризького суду спеціальним мікроавтобусом французької жандармерії, який їхав у колоні з як мінімум шести машин.

Для довідки: 28 серпня спливає термін тимчасового затримання засновника Telegram.

Як повідомлялося раніше, Дурова затримали вночі 24 серпня у Франції, де літак приземлився для дозаправки. Французька влада звинувачує низку звинувачень – сприяння тероризму, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, поширення дитячої порнографії, обхід санкцій тощо, йому загрожує до 20 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що засновник Telegram Павло Дуров говорив про війну в Україні. Чи підтримував Путіна, чи був проти?