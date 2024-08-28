Засновнику Telegram Павлу Дурову офіційно висунули звинувачення: що йому інкримінують

Дурову заборонено залишати територію Франції, окрім того, він повинен внести заставу у п'ять мільйонів євро

Засновнику та генеральному директору месенджера Telegram Павлу Дурову 28 серпня офіційно висунули звинувачення у низці правопорушень. Попри те, що Дурова звільнили з-під варти вдень 28 серпня, йому заборонено залишати територію Франції, а також доведеться внести заставу.

Офіційне рішення опублікував Паризький судовий трибунал. В документі перераховуються сім пунктів щодо правопорушень, в яких Дурову у Франції висунуті обвинувачення:

Адміністрування онлайн-платформи для здійснення незаконних транзакцій;

Співучасть у забезпеченні незаконних транзакцій;

Співучасть у зберіганні порноматеріалів, у тому числі з неповнолітніми;

Співучасть в обороті наркотиків;

Співучасть у шахрайстві;

Надання криптологічних послуг, які не забезпечують функції автентифікації;

Відмова надати необхідну інформацію чи документи на запит уповноважених органів.

За Дуровим встановлено судовий нагляд. Йому заборонено залишати територію Франції, окрім того, він повинен внести заставу у п'ять мільйонів євро та два рази на тиждень відмічатися у поліції. Варто зазначити, що судове засідання проходило у закритому режимі. Представники преси не змогли побачити ані самого Дурова, ані інших учасників процесу.

Як повідомлялося раніше, Дурова затримали вночі 24 серпня у Франції, де літак приземлився для дозаправки. Французька влада висунула йому низку звинувачень – сприяння тероризму, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, поширення дитячої порнографії, обхід санкцій тощо, йому загрожує до 20 років за ґратами.

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував затримання Павла Дурова, одного з творців популярного месенджера "Telegram". За його словами це жодним чином не можна назвати політичним рішенням.