Почалися масові скарги: в Україні перевантажено суди через вручення повісток

Народний депутат України 8-го скликання та магістр права розповів про проблеми, з якими стикаються суди

В Україні розпочалися перші проблеми, пов’язані із розсилкою повісток громадянам від територіальних центрів комплектування. Суди перевантажені через масові скарги громадян країни.

Про це в ефірі "Новини. Live" заявив народний депутат України минулого скликання та магістр права Леонід Ємець. За його словами, значний обсяг скарг до судів може створити значні проблеми, оскільки зараз в Україні немає усталеної юридичної практики.

"Суди будуть перевантажені й надалі. Будуть проблеми, оскільки те, як застосовують норми закону відповідні посадові особи, далеко від ідеалу. Наприклад, додаток "Резерв+" не є електронним кабінетом військовозобов’язаного", — заявив Ємець. Він додав, що Кабінет міністрів України досі не оприлюднив жодного нормативно-правового акта щодо цього додатку.

"Це взагалі незаконно", — зазначив Ємець. Екс-нардеп також наголосив, що лише час покаже, як ці випадки трактуватимуться українськими судами та Європейським судом з прав людини.

Раніше "Телеграф" писав, скільки повісток планують надіслати в Україні поштою до кінця року в Україні. Повідомлення від ТЦК надсилатимуться рекомендованим листом.