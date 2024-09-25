Повістки поштою: кому точно їх не надішлють, названо категорію українців (відео)

Частині українців, навпаки, з більшою ймовірністю такі повістки будуть надіслані

В Україні повістки поштою надходитимуть тим громадянам, які оновили свої військово-облікові дані в ТЦК до 16 липня, як це було передбачено новим законом про мобілізацію. Ухилянти точно не отримають такі повістки.

Про це в ефірі телеканалу Київ24 сказав адвокат Юрій Танасійчук. За його словами, повістки, ймовірно, будуть виписані на проходження військово-лікарської комісії.

"Отримають (повістки. — Ред.) відповідальні, законослухняні громадяни України. Ухилянти їх точно не отримають. Особи, які перепливли Тису або іншим способом за межами пункту пропуску перетнули державний кордон під час війни та залишили країну, теж їх не отримають", — пояснив Танасійчук.

Він наголосив, що сама процедура з вручення повістки визначена законом, але зараз інші редакції, ніж два-три роки тому.

"Спрощено і вручення і підписання. Мені, наприклад, приємно чути як громадянину України про цифровізацію цього процесу", — підсумував адвокат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві вже почали надходити перші повістки, надіслані Укрпоштою. Повістку надіслали рекомендованим листом.