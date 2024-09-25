Начались массовые жалобы: в Украине перегружены суды из-за вручения повесток

Народный депутат Украины 8-го созыва и магистр права рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются суды

В Украине начались первые проблемы, связанные с рассылкой повесток гражданам от территориальных центров комплектования. Суды перегружены из-за массовых жалоб граждан страны.

Об этом в эфире "Новини. Live" заявил народный депутат Украины прошлого созыва и магистр права Леонид Емец. По его словам, значительный объем жалоб в суды может создать значительные проблемы, поскольку сейчас в Украине нет устоявшейся юридической практики.

"Суды будут перегружены и дальше. Будут проблемы, поскольку то, как применяют нормы закона соответствующие должностные лица, далеко от идеала. К примеру, приложение "Резерв+" не является электронным кабинетом военнообязанного", — заявил Емец. Он добавил, что Кабинет министров Украины до сих пор не обнародовал ни единого нормативно-правового акта касательно данного приложение.

"Это вообще незаконно", — отметил Емец. Экс-нардеп также подчеркнул, что только время покажет, как эти случаи будут трактоваться украинскими судами и Европейским судом по правам человека.

Ранее "Телеграф" писал, сколько повесток планируют разослать в Украине по почте до конца года в Украине. Сообщения от ТЦК будут направляться заказным письмом.