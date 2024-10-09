Наче зовсім інша людина: як виглядала у молодості оголошена в розшук Наталія Королевська (фото)

Колишня ОПЗЖшниця в юності була "пампушкою"

Багато політиків у дитинстві та юності були "гидкими каченятами", які виросли зовсім іншими людьми. Ми вже писали, якою була в молодості Юлія Тимошенко, а тепер покажемо ще юну ОПЗЖшницю Наталю Королевську.

Колишній депутат із проросійськими поглядами, яка разом із чоловіком склала свій мандат у лютому 2023 року, ексміністр соціальної політики України Наталія Королевська зникла з медійного простору та оголошена у розшук НАБУ. Але це не заважає нам показати, як виглядала в молодості одіозний нардеп.

З моменту своєї молодості зовнішність Наталії Королевської, виявляється, зазнала серйозних змін. У мережі є її архівні фото зі шкільних та університетських часів, де колишнього нардепа називають "пампушкою".

Королевська у юності. Фото: bilshe.com

На одному зі знімків Королевську знято зі старшим братом Костянтином, який, як кажуть, зіграв роль у її кар’єрному просуванні. Він — колишній заступник міністра регіонального розвитку країни-агресорки РФ, а також фігурант кримінальної справи про розкрадання та присвоєння понад 90 мільйонів рублів із бюджету Москви. 2019 року стало відомо, що Королевський веде в Криму устричний бізнес із радником диктатора Путіна.

Костянтин Королевський зліва від сестри Наталії. Фото: bilshe.com

Також у мережі є рідкісне фото Королевської у дитячі роки.

ОПЗЖшниця у дитинстві. Фото: bilshe.com

Де зараз Наталія Королевська

Зі своїм чоловіком Юрієм Солодом проросійський ексдепутат поїхала за кордон і влаштувалася в Дубаї. За даними ЗМІ, там подружжя придбало нерухомість більш ніж за $10 млн (понад 410 млн грн).

До речі, Королевська має сторінку в Інстаграмі, але з лютого 2022 року вона перестала робити пости. Як зараз виглядає ОПЗЖшниця — невідомо.

Королевська та Юрій Солод. Фото: instagram.com/nataliya.korolevska

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