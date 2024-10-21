Отримати водійські права буде складніше? Які зміни зʼявились в складанні іспиту

Екзаменатор не зможе "вплинути" на результат іспиту

В Україні ускладнюють процедуру складання іспитів для отримання водійських прав. Міністерство внутрішніх справ запровадило нові правила, спрямовані на боротьбу з корупцією та підвищення прозорості процесу

Зокрема, впроваджено обов'язкову відео- та аудіофіксацію як теоретичної, так і практичної частин іспиту. За даними порталу Wheel-news, нововведення вже діють у кількох областях країни.

Теоретична частина іспиту тепер фіксується чотирма відеокамерами та мікрофоном. Така система виключає можливість прихованих дій та унеможливлює будь-які спроби шахрайства.

Для практичної частини іспиту на категорію "В" (легковий транспорт) встановлено систему відеофіксації на 360 градусів. Вона фіксує дії рук та ніг як кандидата, так і екзаменатора.

У салоні автомобіля під час практичного іспиту ведеться аудіозапис розмов. Усі відео- та аудіоматеріали автоматично завантажуються на сервер. Це виключає можливість втручання екзаменатора в результати іспиту.

Нова система вже працює на Київщині, Львівщині, Вінниччині та Одещині. МВС планує поступово впровадити її по всій країні.

Реформа також передбачає інші зміни. Скасовано обмеження на кількість спроб складання практичного іспиту. Крім того, тепер дозволено самостійне вивчення теоретичної частини.

Нагадаємо, раніше"Телеграф" писав, як повернути водійські права, якщо їх забрали за п’яне водіння. У деяких випадках потрібно буде знову вчитись в автошколі.