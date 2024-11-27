Благодійна фундація родини Табалових передала авто для військових на херсонський напрямок

Президент Благодійної фундації родини Табалових Андрій Табалов передав черговий автомобіль для потреб 121-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ з Кропивницького.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, і додав, що найближчим часом автомобіль вирушить на херсонський напрямок.

"Ми добре розуміємо, наскільки важлива мобільність для військових, і раді, що можемо підтримати наших захисників у їхній щоденній роботі. Надійний німецький автомобіль, придбаний і відремонтований коштом фундації, вже найближчим часом вирушить на херсонський напрямок, де допомагатиме військовим у виконанні бойових завдань", – наголосив Андрій Табалов під час передачі авто.

І додав, що допомога ЗСУ залишається одним із ключових пріоритетів фундації.

"Передача техніки, спорядження та іншої допомоги є постійною роботою організації, яка спрямована на підтримку обороноздатності України", — додав Табалов.

Як повідомлялося раніше, у червні Благодійна фундація родини Табалових зібрала 2,2 млн грн на FPV-дрони для 5 бригад ЗСУ. На ці кошти закуплені 122 FPV-дрони , які вже передані на запити наших військових для потреб різних підрозділів.

Раніше також фундація родини Табалових направила 2,5 млн грн на будівництво будинку для родин військових на Черкащині.

У січні 2024 року фундація родини Табалових передала для потреб фронту Volkswagen Transporter Т5.

У День Збройних сил України, 6 грудня, президент Благодійної фундації родини Табалових Андрій Табалов, за результатами благодійного збору, передав для потреб ЗСУ розвідувальний дрон SHARK .

Загалом з початку повномасштабного вторгнення підприємства родини Табалових допомогли ЗСУ на понад 20 000 000 грн.