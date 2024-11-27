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Благотворительный фонд семьи Табаловых передал авто для военных на херсонское направление

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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Благотворительный фонд семьи Табаловых передал авто для военных на херсонское направление Новость обновлена 27 ноября 2024, 16:41

Президент Благотворительного фонда семьи Табаловых Андрей Табалов передал очередной автомобиль для нужд 121-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ из Кропивницкого.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и добавил, что в ближайшее время автомобиль отправится на херсонское направление.

"Мы хорошо понимаем, насколько важна мобильность для военных, и рады, что можем поддержать наших защитников в их ежедневной работе. Надежный немецкий автомобиль, приобретенный и отремонтированный на средства фонда, уже в ближайшее время отправится на херсонское направление, где будет помогать военным в выполнении боевых задач", – подчеркнул Андрей Табалов во время передачи авто.

И добавил, что помощь ВСУ остается одним из ключевых приоритетов фонда.

авто для ВСУ

"Передача техники, снаряжения и другой помощи является постоянной работой организации, направленной на поддержку обороноспособности Украины", — добавил Табалов.

Как сообщалось ранее, в июне Благотворительный фонд семьи Табаловых собрал 2,2 млн грн на FPV-дроны для 5 бригад ВСУ. На эти средства закуплены 122 FPV-дрона, которые уже переданы на запросы наших военных для нужд разных подразделений.

Ранее также фонд семьи Табаловых направил 2,5 млн грн на строительство дома для семей военных в Черкасской области.

В январе 2024 года фонд семьи Табаловых передал для нужд фронта Volkswagen Transporter Т5.

В День Вооруженных сил Украины, 6 декабря, президент Благотворительного фонда семьи Табаловых Андрей Табалов, по результатам благотворительного сбора, передал для нужд ВСУ разведывательный дрон SHARK.

В целом с начала полномасштабного вторжения предприятия семьи Табаловых помогли ВСУ более чем на 20 000 000 грн.

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